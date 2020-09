El coronavirus se puede llevar por delante al CD Rivera

Desde la Delegación Gaditana de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), se está haciendo todo lo posible para que el fútbol alejado de la pequeña pantalla, el más desconocido y modesto pueda tener su lugar en una temporada que no se parecerá en nada a las últimas. Sin embargo, hay equipos que se ven afectados por diversas circunstancias que no muestran un futuro claro en la competición. Es el caso del Club Deportivo Rivera, cuya primera plantilla forma parte del grupo gaditano de Segunda Andaluza, que vive una situación compleja en la localidad, Paterna, que no hace posible, por el momento, poner en marcha el proyecto deportivo.

El CD Rivera, como otros tantos clubes de la geografía provincial, lleva muchas semanas esperando encontrar una puerta que le devuelva a cierta normalidad con la que plantear el inicio de la pretemporada para sus equipos. Pero la entidad paternera está atada de pies y manos por la difícil situación del pueblo, pues los casos de positivo por Covid han provocado muchas limitaciones, entre ellas el cierre de instalaciones deportivas como el campo de fútbol Municipal.

En un comunicado publicado en su Facebook oficial, el Rivera recoge lo siguiente: 'Ante la situación en la que nos encontramos por la crisis sanitaria del Covid-19 y tras varias reuniones de la junta directiva, el CD Rivera tiene muy claro que antepone la salud a lo deportivo. El CD Rivera no garantiza poder cumplir el protocolo Covid-19, marcado por la Federación Andaluza de Fútbol, por lo que a día de hoy no vemos seguro poder salir a competir está temporada'.

La nota del club paternero agrega que 'ya hemos trasladado nuestra situación a la Federación Gaditana de Fútbol, así como la situación que vivimos actualmente en nuestro pueblo como, por ejemplo, el cierre de todas las instalaciones deportivas siendo imposible poder entrenar, así como poder poner en riesgo a nuestros jugadores, todos ellos aficionados, y a sus familiares. Esperamos respuesta de la federación, en la situación en la que estamos lo mejor sería aplazar el inicio de la competición, cosa poco probable por lo que nos trasladan desde la federación', añadiendo el escrito que 'el CD Rivera sólo saldrá a competir cuando sea seguro. Si no es este año será otro y en la categoría que nos corresponda, pero con salud. Seguiremos luchando por el CD Rivera'.

El club, por lo tanto, aguarda a un gesto de la Delegación Gaditana de Fútbol para que su caso tan especial sea tratado con la dimensión que requiere haciendo valer la realidad del coronavirus que actualmente afecta a la población hasta el punto de no poder disponer de instalaciones deportivas para plantearse el inicio de una pretemporada.