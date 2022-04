El presidente de Escudería Ubrique atendió a Diario de Cádiz pese a que este domingo 24 de abril de 2022 sin duda quedará grabado en su memoria como uno de los peores días de su vida. Antes siquiera de ser preguntado por lo sucedido, Pedro Carlos García se apresura a resumir el motivo del fallecimiento de un comisario de ruta durante la disputa de la última carrera de la 26ª edición de la Subida Ubrique - Benaocaz. "El comisario estaba en su sitio; ha sido una desgracia", asegura.

"Se han reunido tres o cuatro circunstancias rarísimas que explican la muerte por atropello, porque el comisario se encontraba ubicado donde debía estar", insiste, matizando que el percance se produjo muy cerca del final del recorrido, de 4,5 kilómetros, "casi arriba, ya cerca de Benaocaz".

En realidad, el dirigente de la entidad organizadora del evento no dispone de tanta información como sería de suponer. "No tengo más datos porque quien controla todo es el director de carrera, aunque también debemos ser cautos en lo que decimos porque hay una investigación abierta. Además, la verdad es que no he querido ni que me cuenten", admite.

Como no podía ser de otra manera, el presidente de Escudería Ubrique lamenta lo ocurrido, "el primer accidente mortal en 26 años de carrera", y recuerda que la prueba cuenta con todas las medidas de seguridad o incluso más, "porque siempre ponemos más medios de los que marca el reglamento".