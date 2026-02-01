El Chiclana CF-Bollullos queda aplazado

El encuentro entre el Chiclana CF y el Bollullos, correspondiente a la vigésima jornada de Liga en el grupo X de Tercera Federación, quedó suspendido debido a las pésimas condiciones del césped del Campo Municipal de Deportes de Chiclana. El duelo debía disputarse este domingo, si bien la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aceptó la petición del club gaditano para aplazar la cita.

Ya hace dos jornadas, con motivo de la visita de la Balona al feudo chiclanero, el rectángulo de juego dejaba mucho que desear, si bien con la continuidad de los temporales, 14 días después su estado ha empeorado de forma notable hasta el punto de dejarlo impracticable.

Ambos equipos tienen que ponerse de acuerdo para encontrar una fecha en la que celebrar este encuentro, que debe dejar ver en el Municipal a un Bollullos que es uno de los aspirantes a disputar la fase de ascenso Seguna Federación.