La capitana del Cádiz CF femenino habla de la realidad del equipo

Lola Morón, capitana del Cádiz CF femenino (equipo que compite en el grupo 4 de Primera Nacional), encara los últimos días del año 2021 analizando el momento delicado que viven la amarillas en la presente temporada. El equipo que dirige Emilio Soler ha perdido casi la mitad de los encuentros que ha disputado -con una alineación indebida de por medio que fue sancionada con la pérdida de puntos-, está más cerca del descenso que de la zona alta y las sensaciones, especialmente en los dos primeros meses de competición, fueron muy adversas. Un proyecto ambicioso por parte de Manuel Vizcaíno que no da los resultados apetecidos.

Lola Morón hace balance: "Ha sido un año complicado. Este año hemos empezado de cero porque el equipo era medio nuevo. El primer paso ha sido formar el vestuario y después transmitirlo fuera. Estamos yendo hacia arriba. En los últimos partidos todo ha sido muy diferente. El equipo ha tenido comunicación y entendimiento. Al final hemos sabido sacar lo que el míster nos pedía en la forma de juego".

La capitana del Cádiz CF femenino se refiere al inicio de Liga, que fue para olvidar. "El equipo ha cambiado de mentalidad. Todas vamos a una. La intensidad y las ganas de luchar hasta el último minuto han aumentado. El equipo ha estado mucho mejor ahora que en el inicio de la temporada".

La cadista no pone paños calientes a la hora de enjuiciar el plano personal. "No me veo igual que otros años. El principio de temporada no ha sido bueno en lo personal. Voy con el objetivo de quedar lo más arriba posible y con la mentalidad positiva, siempre"., dejando un deseo claro para el año entrante. "Seguir yendo para arriba y esperemos quedar en el mejor puesto posible".