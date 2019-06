Álvaro Bautista llega líder a la sexta prueba del Mundial de Superbike con una soberbia marca de 11 victorias en las 13 carreras disputadas (se suspendieron por las inclemencias del tiempo una en Assen y otra en Imola), aunque su máximo adversario, el tetracampeón Jonathan Rea, se impuso en las dos últimas celebradas en suelo italiano. El talaverano de Ducati, que consiguió su primera victoria mundialista precisamente en Jerez en 2006, aspira a ser ahora el primer español en subir a lo más alto del podio en el trazado jerezano.

-Después de casi un mes sin carreras, ¿cómo afronta este sexto 'Round' en Jerez?

-Se me hace raro estar tanto tiempo fuera acostumbrado a MotoGP, que se corre cada quince días. Después de un mes parado parece que empiezas un campeonato nuevo. Llego con muchas ganas, correr en casa siempre es especial y además en Jerez, donde tengo muy buenos recuerdos de otros años. Fue aquí donde debuté en el Campeonato del Mundo, aquí también conseguí mi primera victoria mundialista... Es un circuito que me trae muy buenos recuerdos. Así que tengo ganas de correr, es una pista que me gusta y a ver si podemos estar al nivel que hemos mostrado durante la primera parte del campeonato, si exceptuamos la última prueba en Imola.

-¿Qué paso en Imola? ¿Las limitaciones a la Ducati tuvieron algo que ver?

-No, a ver, está claro que las limitaciones no ayudan pero creo que fue un poco circunstancial. Era una pista en la que nunca había rodado, era nueva para mí; el nivel este año en Superbike también está siendo más alto, la prueba es que rodé más rápido que en comparación con años anteriores; y también era un circuito donde tanto Jonathan Rea como Chaz Davies lo habían ganado todo en los últimos años, un circuito que se adaptaba muy bien a ellos. Sufrimos, porque además físicamente no estaba al cien por cien por un problema que tuve una semana antes al tener una caída con la moto de cross y no estaba físicamente. Creo que fue un poco todo. Por suerte, este mes de parón del que hablábamos antes ha venido bien para poder recuperarme del todo y para esta prueba estoy ya bien.

-¿Tuvo también una caída en los test hace unos días?

-Sí, pero fue sin consecuencias. Es la primera caída que he tenido en toda la temporada y si hay que caerse, que sea siempre en un test y no en carrera.

"Cuando hay otro piloto que gana es como que tienes que ponerte las pilas, la competencia es buena para todos y para el campeonato"

-¿Le motiva ser el primer español en poder ganar en Jerez en Superbike?

-Hombre, pues sí, es una buena motivación. Tenemos este fin de semana tres carreras por delante, una el sábado y dos el domingo, y es nuestro principal objetivo, intentar ganar. Sería bonito ganar donde conseguí mi primera victoria allá en el 2006.

-Ducati sólo tiene una victoria en MotoGP en Jerez (Loris Capirossi en 2006) y sin embargo cinco triunfos en SBK. ¿Esto cómo se explica?

-Para MotoGP no es el circuito más favorable, es verdad. No sé, depende mucho de cómo se trabaje con la moto y el equipo. Yo tengo una gran sintonía con el equipo y con la moto, nos entendemos y trabajamos bien y creo que es una pista que se puede adaptar bien a nosotros porque tiene bastantes curvas rápidas, que es donde nosotros nos defendemos bien; no hay muchas curvas de parar mucho la moto. Creo que es una pista que me viene bien.

-¿Hasta qué punto sirven de referencia los entrenamientos que hicieron aquí en invierno?

-Relativo. Primero porque cuando estuvimos aquí apenas habían terminado de asfaltar el circuito y la pista no estaba ni mucho menos como ahora porque le faltaba goma y estaba sucia. Para mí fueron los primeros kilómetros que hacía con la moto, no la entendía bien. Por suerte, cambiamos bastante el ‘setting’ adaptándola a mi estilo y yo adaptándome más a la moto. Aquellos tests la verdad es que fueron bastante bien porque estábamos muy cerca de los primeros pero entiendo que ahora estamos en mejor situación y tengo ganas de ver el progreso que hemos hecho con respecto a aquellos entrenamientos de pretemporada.

-Pero, ¿ahí se percató ya un poco del potencial que tenía la moto?

-Sí, vimos que la moto tenía un buen potencial y posibilidades y que yo me estaba adaptando bien a todo: neumáticos, frenos, suspensiones, electrónica, potencia... Digamos que vimos que íbamos por el buen camino.

-Lo suyo ha sido llegar y besar el santo. Once victorias consecutivas y batiendo récords. ¿No sé si se lo esperaba?

-Para nada. Sinceramente, esperaba poder luchar por las victorias y podios pero quizá no como lo hemos hecho a principios de temporada. El primer sorprendido he sido yo. Pero a la vez, estoy disfrutando mucho con la moto, que es lo que de verdad me gusta, más que ganar. Es decir, cómo me siento con la moto, la relación que tengo con ella, ver cómo puedo llegar al límite... Eso es lo que más me está gustando, lo que disfruto con la moto, porque las victorias son una consecuencia a todo lo que estamos haciendo.

"Tengo muy buenos recuerdos de Jerez, aquí debuté en el Campeonato del Mundo y aquí conseguí mi primera victoria mundialista"

-¿Que Rea haya ganado las dos últimas carreras le va a hacer crecer a usted? En ese sentido ¿la competencia es buena?

-Claro. Al final, cuando hay otro piloto que gana es como que (chasquea los dedos) tienes que ponerte las pilas. Es muy importante que ganen pilotos porque así te das cuenta de que ni mucho menos está todo el trabajo hecho y que hay que seguir mejorando. Aunque esto lo sabes, a veces parece que te puedes relajar y creo que puede ser un poco lo que precisamente le ha pasado a él (Rea), que llevaba cuatro años arrasando. Cuando ha llegado otro piloto de fuera y ha empezado a ganar es como que ha despertado y está quizá dando más que otros años para intentar conseguir las victorias. Entonces, siempre es positivo tener más competencia. Te sirve para crecer como piloto.

-Incluso también para el campeonato.

-Exacto. Para el campeonato cuantos más pilotos estemos luchando por las victorias mucho mejor, más espectáculo, más incertidumbre, enganchas más a la gente... Es muy positivo que las carreras estén peleadas, que gane uno y luego otro y que llegue un tercero o un cuarto.

-¿Aunque parece que es cosa de dos?

-Bueno, yo no descarto ni mucho menos a Lowes, que lo está haciendo muy bien; Van der Mark, que lo hizo genial en Holanda y también tuvo un buen fin de semana en Imola; o a mi compañero Chaz Davies, que le ha costado un poco la adaptación a esta V4 pero que ya parece que va por el camino correcto. A lo mejor en las primeras carreras sí que ha sido un poco de uno o dos, pero a partir de ahora veremos más lucha por las victorias.

-¿Es esta V4 más 'motogepera'?

-A ver, lo que está claro es que la V2 no se parecía en nada a la MotoGP. Aquí la filosofía de Ducati ha cambiado, han hecho una moto al estilo de la MotoGP, que también es una V4 igualmente. Han partido de esa base, pero en potencia y estabilidad no tiene nada que ver, la diferencia cuando la pilotas es muy grande.

-En cambio, los tiempos son parecidos.

-Exacto, es lo que me sorprende. El año pasado en noviembre tuve la oportunidad de ser piloto probador de Ducati para la MotoGP y me acuerdo que aquí en Jerez hice dos días con Superbike y los dos siguientes con la MotoGP y la diferencia en conducción es bestial pero luego a nivel de tiempos esa diferencia no se plasma. La Superbike te da la sensación de que vas más lento, pero para nada. De hecho, con esta moto he estado muy cerca de mis tiempos con la MotoGP y es más, en la carrera de Holanda rodé más rápido con la Superbike. Es extraño, porque encima de la moto da la sensación que vas más lento.

"Es extraño porque encima de la moto parece que vas más lento y sin embargo en Assen rodé más rápido con la SBK que con la MotoGP"

-Viendo las carreras, resulta curioso cómo usted va por una trazada y sus rivales por otras.

-Creo que se debe a mi estilo de conducir. He estado nueve años en MotoGP y no puedo cambiar mi estilo de la noche a la mañana. Con este estilo he conseguido ir rápido y los demás tienen el suyo para ir también rápidos.

-He leído que sólo se plantearía volver a MotoGP si es para correr con una moto oficial.

-He sufrido mucho y he trabajado muchísimo sin obtener los resultados que nos merecíamos, así que mi única opción de volver a MotoGP algún día sería si tuviese una moto oficial, eso lo tengo clarísimo. Para estar trabajando sin una recompensa... Aquí hago lo mismo, mi método de trabajo, de entrenar, de trabajar con el equipo, de plantear las carreras, etcétera, es igual a lo que hacía en MotoGP y aquí tengo la recompensa de ganar y luchar por las victorias. Se necesita una motivación.

-¿Y está en el mejor equipo para dar ese salto?

-Ducati tiene un buen equipo en Superbike y un buen equipo en MotoGP. Digamos que tengo relación directa con la fábrica y saben lo que hago y cómo lo hago y siempre es más fácil acceder a MotoGP cuando la misma fábrica está en los dos campeonatos.

-Paolo Ciabatti ha comentado que la idea es renovarle.

-Ducati tiene en el equipo oficial a Dovi, que está luchando delante, y a Petrucci, que lo está haciendo muy bien y ha ganado en la última prueba, y luego yo estoy ganando en Superbike. Ducati dirá para qué vamos a cambiar si todo funciona. Vale, pero hay que ver condiciones y todo ¿no? Lo que piensa la fábrica es una cosa y lo que piensa el piloto otra. Al final, veremos. Es algo que ahora mismo no me preocupa porque estoy disfrutando ahora y lo que tenga que venir, vendrá y si es con un título bajo el brazo, mucho mejor.

-No termina de enganchar este campeonato en España. ¿A qué cree que se debe?

-Parece que cuesta. Creo que puede ser un tema de tradición. Casi siempre los pilotos españoles se han decantado por el mundial de MotoGP. Vas a Inglaterra o a Italia y el ambiente es increíble, en Holanda, nevando y todo, la grada estaba llena. A ver si con mi llegada aquí hacemos que otros pilotos vean este campeonato de manera distinta y atraemos más pilotos y que así venga más gente.

"Mi única opción para volver a MotoGP es a un equipo oficial, aquí tengo la recompensa de luchar por los triunfos"

-Porque además es un campeonato que lo tiene todo.

-Desde este año tienes tres carreras cada fin de semana y la opción de que la gente que va a la grada puede entrar con la misma entrada al 'paddock' y vivirlo desde dentro, ver a los pilotos en las ruedas de prensa post carrera, celebrar el podio con pilotos y equipos. Es muy familiar, es todo más relajado, más natural, entre pilotos hay mejor relación. En MotoGP hay gente a la que no les gustan las carreras y van, tipo 'glamour', y aquí la gente que viene, sabe, le gusta la moto y sabe de motos.

-Hace unos días se mató en un accidente de coche José Antonio Reyes. Los pilotos se juegan la vida en cada carrera. Desgraciadamente, hay precedentes muy cercanos. ¿Qué mensaje hay que lanzar?

-Por mi experiencia personal puedo decirte que en un circuito, tú buscas el límite; en la carretera, el límite te busca a ti, estás muy indefenso. Yo, de hecho, no llevo moto fuera de los circuitos. Sí tengo una scooter para moverme por la ciudad pero no me gusta coger la moto porque veo que no controlo el riesgo. Si la gente quiere correr, sentirse piloto y disfrutar, lo mejor es irse a un circuito e ir bien protegido. En la carretera, olvídate porque si en un circuito ya de por sí es peligroso, en la carretera... Sí de verdad quieres correr, vete a un circuito, es lo mejor que puedes hacer, vas a disfrutar y en caso de caída tienes los servicios de emergencia preparados.