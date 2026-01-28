El Athletic cae en el descuento ante el Sporting y se queda fuera del play off de la Champions (2-3)

El Athletic Club luchó hasta el final para lograr el billete para el Play-off de la Liga de Campeones pero cayó en el descuento ante el Sporting de Portugal en San Mamés, por 2-3, y quedó eliminado de la máxima competición continental.

El Athletic, plagado de bajas, se adelantó hasta dos veces en el marcador, con goles de Oihan Sancet y Gorka Guruzeta, ambos en la primera parte, pero el Sporting respondió en ambas ocasiones, con tantos de Ousmane Diomande y Francisco Trincao, y acabó llevándose el partido y evitando la ronda intermedia alcanzando el Top 8 con un gol postrero, en el minuto 94, de Alisson Santos.

No fue injusta la victoria lisboeta como no lo hubiese sido la bilbaína si se hubiese producido porque el choque tuvo fases, mejor el Athletic en el inicio y mejorando el Sporting según pasaba el partido.

El conjunto verde y blanco se tomó así revancha deportiva del 3-1 que en 2012, también a última hora y entonces en el viejo San Mamés, dio la final de la Liga Europa al rojiblanco.

De inicio Ernesto Valverde sorprendió guardándose la baza de Berenguer, aún teniendo las bajas de cinco titulares, Iñaki y Nico Williams, Laporte, Vivián y Jauregizar, y con otro fuera de sitio, Yuri, que ejerció de central; Rui Borges, por su parte, movió algo el equipo respecto al de la gran victoria de la pasada semana sobre el PSG.

Le salió bien la jugada al técnico local, ya que para el minuto 3 (2.09) Sancet había abierto el marcador. Lo hizo con un disparo ajustado al palo en una jugada que nació en balón ganado por Rego, este tremendo en los primeros minutos. El Athletic combinó por la izquierda y Sancet se aprovechó de un rechace.

Otro robo de Rego dio a Guruzeta la segunda oportunidad del Athletic pero al ariete le bloquearon el disparo desde el borde del área.

No llegó el 2-0, pero sí el 1-1, un poderoso remate de Diomande a saque de córner del uruguayo Araújo. Simón dudó, el marfileño ganó el duelo aéreo y al meta internacional ya no le dio tiempo a ir a cazar un remate que, en todo caso, era claramente de gol.

El partido cogió el tono verdoso del color de la camiseta del Sporting, la que utiliza muchas veces fuera de casa el equipo vasco, pero sin llegadas que reseñar hasta la jugada del 2-1.

Fue una acción en la que Guruzeta se lo guisó y se lo comió. Cuerpeó a su par, enfiló al área, superó Rui Silva con un disparo al palo y recogió su propio rechace, en posición muy complicada, para volver a superar al meta internacional portugués.

No dio mucho más de sí la primera mitad y en la segunda Galarreta buscó el 3-1 con un disparo lejano y Simón le detuvo a Hjulmand otro tiro similar en un arranque del segundo tiempo movido y con un triple cambio de Borges para dar vuelta al choque.

Algo que pareció empezar a darse tras un disparo de Guru, desviado, una caída de Selton en el área ante Hjulmand y una colada por la línea de fondo de Catamo. Pero fue Trincao el logró la igualada a dos tras una pared al borde del área con Pedro Gonçalves.

Marcó Luis Suárez, pero en fuera de juego, y el árbitro pitó un penalti de Adama a Catamo que se quedó en córner.

El dominio era visitante, pero el 2-3 amagaba y no llegaba y se entró en la fase definitiva del choque ya con las gradas de San Mamés queriendo jugar su baza y llevar en volandas a su equipo, que acabó el choque lleno de chavales.

Ya con el Athletic volcado, una contra tras un córner, dio el 2-3, que marcó Alisson Santos tras coger un rechace de Unai Simón que lo había salvado en primera instancia en un mano a mano con un rival.

En ese arreón final los locales que el alemán Felix Zwayer no sancionase con penalti un empujón de Hjunland a Selton que no vio punible.