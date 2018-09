Un arranque con la pólvora a punto

El Chiclana CF no ha podido arrancar mejor la temporada. El pasado domingo se impuso por 2-3 en feudo del Algeciras B, otro de los equipos candidatos a subir a la División de Honor Andaluza sénior. La lluvia fue la protagonista del encuentro, motivo por el que no se pudo apreciar un juego de lo más vistoso. A pesar de ello, la contienda resultó entretenida y con ocasiones para ambos. La posesión del balón estuvo disputada por momentos, ya que las dimensiones del campo algecireño no eran tan grandes como las del Municipal chiclanero, pero los pupilos de Lupi supieron atajar mejor las complicaciones y gozaron de mayor puntería. El entrenador blanquillo analiza este primer partido del siguiente modo para Diario de Cádiz: "Las sensaciones no pudieron ser mejores. Obtuvimos el botín para el que llevábamos trabajando toda la pretemporada y con el seguir sentando las bases de lo que queremos que sea este Chiclana. El partido fue disputado, sin pasar excesivos apuros, tan solo en los primeros minutos tras sus goles y en los minutos finales, cuando el rival vio que se quedaba sin tiempo", resume Lupi.

El objetivo de cara a la presente campaña es claro y contundente: el ascenso. El club ha reunido para la tarea un plantel de jugadores con gran calidad, mezclando experiencia y juventud y, aunque todavía están en la búsqueda de un delantero puro, este equipo ya ha demostrado a las primeras de cambio que tiene mucho gol.

Los tantos del filial algecirista llegaron a balón parado, ya que el conjunto chiclanero no dio ninguna facilidad al adversario. "El resultado fue justo, cualquier otro más amplio no hubiera respondido al esfuerzo del rival", reconoce el míster.

Para el Chiclana marcaron Josemi Caballero, Nene y Mochilo, por lo que puede dar la sensación de que a la plantilla no le hace falta añadirle ese nueve del que se habla. "Hay futbolistas muy versátiles arriba que tal vez no tienen tanto nombre pero sí pegada", dice el entrenador, con lo que se vería paliada la falta de gol que ha padecido el equipo durante los últimos años.

Por ponerle un pero al partido, Lupi cree que en Algeciras pasaron "demasiadas dificultades a balón parado, no sé si también por la lluvia, pero en pretemporada no me ha dado la sensación de que el equipo fuera vulnerable y así me lo pareció en algunos momentos". Es la única mácula a limpiar, pues por lo demás el Chiclana cuajó una actuación brillante. "Me quedo con todos sin destacar a nadie, en todo momento estuvieron al pie del cañón en un duelo complicado. La predisposición y el nivel de competición son inmejorables".