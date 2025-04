Alcaraz llega con confianza al Conde de Godó

Barcelona/Efe barcelona

El español Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, aseguró ayer que llega a la capital catalana “con confianza” tras proclamarse campeón del Masters 1000 de Montecarlo y, “sobre todo” sintiéndose “muy bien físicamente”.

Su victoria en el torneo monegasco no sólo le ha permitido recuperar el número 2 en el ranking mundial, sino despejar las dudas tras su eliminación del Masters 1000 de Miami en primer ronda. “Este año he jugado mejores partidos de los que he jugado en Montecarlo. Mi nivel tenístico no ha sido del todo alto, pero sí mi nivel mental, mi actitud y la forma en la que he afrontado las dificultades”, destacó Alcaraz desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899.

Y es que el tenista murciano ha reconocido que no esperaba “ganar el título” en el torneo del principado, sino “ir cogido partidos y el ritmo de tierra, que siempre cuesta al principio”.

Pese a todo, Alcaraz ha dicho no sentirse “favorito” en la gira sobre arcilla, recordando que “hoy en día” el circuito tiene “un amplio abanico” de jugadores jóvenes y talentosos “con los que puedes darte el batacazo en cualquier torneo”.

Uno de ellos es el francés Arthur Fils, decimocuarta raqueta mundial y séptimo cabeza de serie del Godó, al que eliminó en los cuartos de final de Montecarlo y con el que también podría verse las caras en una hipotética semifinal. “Jugué con Arthur en Montecarlo por primera vez y salí de la pista asombrado de la fuerza y el físico que tiene”, ha destacado Alcaraz que buscará en este ATP 500 su tercer título tras los conseguidos en 2022 y 2023 y su renuncia en 2024 por lesión.

“Para mí es un privilegio poder volver a Barcelona, la que siento que es mi casa. El año pasado fue una lástima no poder jugar, recuerdo haber estado sentado en este sitio, pero diciendo otro tipo de palabras. Este año vuelvo para jugar y después de haber ganado un título, así que estoy muy contento”, ha resumido Alcaraz, quien considera que, en ocasiones, se le exige “demasiado”.

“Me gustaría ganar todos los partidos 2-0, pero no se puede. Es verdad que quizá ha habido resultados que han sabido a poco a cierta gente, incluso a mí mismo. Pero en estos cuatro meses del año he aprendido a darle importancia a lo que realmente es importante. Y las derrotas son un aprendizaje para seguir adelante”, ha sentenciado.

En la primera ronda del torneo disputada ayer se produjo el triunfo del español Pedro Martínez, que derrotó al norteamericano Brandon Nakashima, número 32 de la ATP, por 7-5, 5-7 y 6-4. Peor suerte tuvieron Roberto Carballés, derrotado por el británico Fearnley (6-1, 7-5) y el veterano Alber Ramos, que cayó ante el danés Holger Rune en un competido partido por 7-5 y 6-4.