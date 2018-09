Viejos conocidos en el podio de Sanlúcar

La mallorquina de origen granadino Yessica Pérez y el onubense Emilio Martín se proclamaron vencedores en categoría absoluta de la novena edición del Desafío Doñana, que se celebró ayer en Sanlúcar de Barrameda, con un recorrido de 100 kilómetros en bicicleta, 1 kilómetro de natación en la desembocadura del Guadalquivir - 2,8 kilómetros en la modalidad de relevos - y 30 kilómetros de carrera a pie por la playa de la orilla de Doñana.

Un total de 321 triatletas en la modalidad masculina, 18 en la femenina y los integrantes de 30 equipos de relevos cruzaron la línea de meta situada en la playa de Malandar, tras salir de Bajo Guía.

A las nueve de la mañana se dio la salida neutralizada de la competición. Los primeros kilómetros en bicicleta se transitó en pelotón por las calles de Sanlúcar de Barrameda, para comenzar oficialmente a la prueba a la salida de la localidad. En el segmento de ciclismo se produjeron algunas caídas en el pelotón, pero sin gravedad, aunque algunos abandonaron.

Las fuertes corrientes, en la desembocadura del Guadalquivir eran tan fuertes que a muchos triatletas los llevó a cerca de 500 metros incluso de la segunda transición. Esto produjo calambres en muchos de los nadadores, lo que hizo que necesitaran ayuda en algunas ocasiones, teniendo que ser atendidos por servicios médicos.

El campeón del mundo de duatlón, el onubense Emilio Martín (CMG Ferrer Hotels), logró un hito histórico en la prueba, tras lograr la victoria por tercera vez consecutiva, entrando en la línea de meta con un tiempo de 4h.33:45, seguido del gaditano Salvador Gil (AD BHV Sport), con un crono de 4h.37:18, mientras que el tercer clasificado fue el sevillano Sergio Lorenzo (Simón Verde DOC 2001), con un tiempo de 4h.41:51.

Martín mostró su satisfacción por una victoria "que no esperaba, porque he estado a punto de abandonar incluso en el segmento de natación, porque estaba muy acalambrado, pero me he podido recuperar en la carrera a pie e ir recuperando el tiempo perdido y conseguir finalmente el triunfo".

En la categoría femenina la vencedora fue Yessica Pérez (CMG Ferrer Hotels) con un registro de 4h.50:16, seguida de la ganadora del año pasado, la manchega Alba Reguillo (Saltoki Trikideak), con un tiempo de 4h.54:06. Tercera finalizó la asturiana Laura Álvarez (Triatlón Santander), que paró el crono en 5h.15.30.

Pérez, que ya se impuso en el Desafío Doñana en 2016, se mostró muy contenta "por volver a ganar una prueba que me encanta, en la que, a pesar de estar más enfocada mi actividad al ciclismo, la vivo con mucha ilusión y que es un placer participar por el trato tan exquisito de la organización".

En relevos masculinos el primer clasificado fue el equipo Team Silverback (Juan Ramón Molina, Rubén Cuéllar y Luis Miguel del Rosal), con un tiempo de 4h.56:51; en equipos femenino, el Anisvir Team (Ana Guerrero, Isabel Olmedo y Virginia Carrasco), con 5h.44:30; y en relevos mixtos, el Sciroccobike-CNBC-Gilete (José María Hernández, Irene Peinado y Jorge Guisado), con 5h.18:16.