Vela: Regatistas de clubes gaditanos acuden a los nacionales de Optimist e ILCA

El martes día 12 de abril es un día de preparativos y viaje para algunos de los integrantes de las flotas andaluzas de Optimist e ILCA 4, que participarán entre el jueves y el domingo en los Campeonatos de España de ambas disciplinas.

En ambos casos, la representación autonómica andaluza es favorita a los títulos, avalados por una clasificación previa que garantiza el nivel de los aspirantes. Mientras los Optimist acuden a tierras catalanas, concretamente a la localidad barcelonesa del Masnou, los ILCA competirán en aguas de Ibiza en una regata organizada por el club náutico de la isla pitiusa.

En el caso de los Optimist, el equipo andaluz acude tras unos meses de puesta a punto en algunas de las regatas más importantes del calendario internacional, que les ha llevado a participar en las regatas de Torrevieja, Vilamoura y la Optiorange de Valencia.

Componen el equipo un total de veinte regatistas de ocho clubes andaluces, seis niñas (tres Sub 16 y tres Sub 13) y catorce niños (11 Sub 16 y 3 Sub 13). Los clubes son el CDN Punta Umbría, RCMT Punta Umbría, el CN Sevilla, CNM Benalmádena, RC El Candado, CN Puerto Sherry, CM Almería y RCN de Adra. Los gaditanos son los hermanos Pablo e Ignacio Fernández, Luis Sánchez y José Medel, los cuatro pertenecientes al equipo del CN Puerto Sherry.

Acuden a la regata un total de 148 inscritos procedentes de todas las territoriales españolas, aspirantes a los títulos masculino y femenino Sub 13 y Sub 16. Para conseguirlos, están previstas un total de doce pruebas que darán comienzo el jueves día 14 de abril a partir del mediodía. Los entrenadores responsables del equipo andaluz son Eduardo Zalvide, Álvaro Martínez y Pablo Mariño.

El otro centro de atención estará en aguas de Ibiza, donde tendrá lugar los mismos días el Campeonato de España de ILCA 4, que contará con un total de 126 regatistas españoles en liza por los títulos Sub 16 y Sub 18 en sus dos versiones masculino y féminas. También en este caso están previstas una docena de pruebas entre el jueves y el domingo 17 de abril, ambos incluidos.

Por tanto el martes es también un día de viaje para la flota de ILCA que deberá estar a punto mañana para la jornada de mediciones, confirmación de inscripciones y entrenamientos previos.

El equipo andaluz lo forman 21 regatistas de siete clubes andaluces, seis niñas (2 Sub 16 y 4 Sub 18) y quince niños (11 Sub 18 y 4 Sub 16). En este caso los clubes representados son CDN Punta Umbría, el CN Sevilla, CNM Benalmádena, RC Mediterráneo, Club Polideportivo Cádiz, CM Almería y RCN de Adra. Los gaditanos son Santiago Grosso, Sol López, Marta Franco y Luis Castañeda, todos representantes del Club Polideportivo Cádiz.

Los chicos estarán asistidos por el entrenador del Club Polideportivo Cádiz, Fernando Yraizoz, junto a Pablo Usero y Fernando Alfonso García.