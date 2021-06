Vacarisas no baja la guardia en el Novo Sancti Petri

El barcelonés Lucas Vacarisas logra mantener el liderato compartido con el australiano Blake Windred con 11 golpes bajo par tras la segunda jornada del Challenge de España que se está jugando el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri. Cinco jugadores les pisan los talones a sólo un golpe, entre ellos el ganador del Challenge de Cádiz Kristof Ulenaers, y a tres golpes se ha colocado el lucense Santiago Tarrío, que busca su segunda victoria en el Challenge Tour.

Vacarisas, miembro del ProSpain Team, ha tenido que lucharlo mucho pues, a pesar de empezar con birdie en el hoyo 2, los birdies y bogeys llegaban de forma alternativa, pero logró saldar los segundos nueve hoyos con dos birdies y un bogey para recuperar el liderato con el que comenzó la jornada. Este miércoles ha hecho 69 golpes para un total de menos 11. "Ha sido un día duro, no ha salido lo que tenía planeado pero he trabajado duro en el campo. No le he pegado bien a la bola y he cometido errores de salida absurdos, pero también es cierto que el campo me los ha devuelto porque he hecho birdies sin pegar golpes increíbles, así que ha estado bastante equilibrado. Lo bueno es que no me he puesto nervioso, estoy tranquilo, cada día es un día nuevo en el campo de golf. Cada día gano experiencia. El Alps Tour me enseñó a estar en competición y el Challenge Tour me está enseñando a adaptarme, y creo que voy por buen camino; es cuestión de tiempo".

El australiano con quien Vacarisas comparte liderato es Blake Windred, que hoy ha hecho 7 golpes bajo par disfrutando de cada momento por el campo: "La semana pasada se me atascó el juego largo pero el pasado domingo y ayer noté un cambio. Este es un campo que se adapta a mi juego, encuentro que está en unas condiciones magníficas, me gustan los greenes, la hierba, cómo rueda la bola, me encanta este clima y me encanta el buffet del hotel. Con todo ello estoy disfrutando muchísimo estas dos semanas en el Challenge Tour".

A sólo un golpe comparten la tercera posición con 10 golpes bajo par Daniel Hilier, Conor Purcell, Jeremy Freiburgaus, Frederic Lacroix y el ganador de la semana pasada, Kristof Ulenaers, que hoy ha hecho 67 golpes para volver a los puestos de ataque: "Estoy jugando mucho más tranquilo esta semana que no lidero el torneo, y disfrutando muchísimo. La semana pasada fue algo increíble, muy especial, y cada día es un día diferente en el que mi objetivo es ganar al campo. Mi vida ha cambiado totalmente desde que gané la semana pasada; yo estaba concentrado en el ProGolf Tour y ahora me centraré en el Challenge Tour. Para mi tener categoría del Tour Europeo es un sueño hecho realidad, jamás he jugado un torneo del Tour pero mi objetivo es ir paso a paso en el Challenge".

Santiago Tarrío, actual número 2 del Challenge Tour y miembro del ProSpain Team no tiene límites y, en su novena semana consecutiva de juego, con victoria en el Challenge de la República Checa, ha firmado la mejor tarjeta del día, de 65 golpes con 8 birdies y sin errores para colocarse a dos de la cabeza con 9 bajo par. "He jugado bien, no he metido grandísimos putts pero sí los que tocaban de 2 metros, 2 metros y medio, y me he dejado alguno, las gallinas que entran por las gallinas que salen. Si todo sigue así me quedo muy contento. Este es un campo que me gusta, es de precisión y me siento cómodo. Después de 8 semanas con muchos kilómetros en el cuerpo me siento bien para seguir ahí. Al principio de la temporada he trabajado bien, he pulido el swing en orden, porque el año pasado jugué bien sin tener control del esférico y no salían los resultados. Sentía que mi swing empezaba a ordenarse y no quería parar, estuve a punto de descansar la semana de República Checa, pero preferí seguir y gané. Si consigo que el swing sea ordenado y que el esférico responda, creo que puedo hacer algo bueno otra vez".

Este miércoles se ha hecho el corte en la clasificación, que ha quedado en 4 bajo par y lo han pasado un total de 62 jugadores, entre ellos 11 españoles, 6 de ellos miembros del ProSpain Team de la RFEG: Lucas Vacarisas - Pro Spain (-11), Santiago Tarrío - Pro Spain (-9), Emilio Cuartero (-7), Alejandro del Rey - Pro Spain (-6), Eduard Rousaud - Pro Spain (-6), Iván Cantero - Pro Spain (-6), Alfredo García Heredia (-6), Antonio Hortal (-6), Javier Sainz - Pro Spain (-5), Borja Virto (-5) y Marcos Pastor (-4). Todos ellos lucharán por la victoria en las dos últimas jornadas del Challenge de España este jueves y el viernes.

El Challenge de España cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf - Loterías y Apuestas del Estado y la Real Federación Andaluza de Golf, y con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Allianz, AON, EDP Solar Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Solán de Cabras y Hospital Viamed Novo Sancti Petri. El organizador es JGolf. El Challenge de España apoya la celebración de la Solheim Cup 2023.