Este sábado organiza el Club de Rugby Atlético Portuense su tradicional torneo de rugby playa 2019. El mismo se desarrollará en la playa portuense de La Puntilla desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, disputándose partidos de rugby 5 en las categorías sénior masculina y femenina, veteranos, Sub-16, Sub-14 y con la novedad del rugby inclusivo.

El rugby playa es una modalidad mucho más lúdica, donde los equipos más que a competir vienen a pasar un buen día de rugby y diversión, aunque esto no quita que sea bastante duro y sacrificado de jugar debido a que no es nada fácil jugar sobre la arena de playa y es se puede complicar bastante con las condiciones meteorológicas: calor, viento, etc...

El club portuense espera reunir a más de 300 participantes y que todo salga según lo previsto y se pueda realizar la entrega de recuerdos del torneo a partir de las 20:00.

Cambiando de asunto, la semana pasada el Atlético Portuense celebró su cena de fin de temporada con gran asistencia de miembros del club. En ella se entregaron distintos reconocimientos a jugadores, entrenadores y colaboradores del CRAP, culminando con la entrega de la insignia de plata del Club de Rugby Atlético Portuense a Manuel Paloma Reina, actual vicepresidente del club que realiza una enorme labor en pro de la buena marcha de la entidad y de que sus proyectos se puedan hacer realidad.

En lo deportivo, resaltar que el pasado fin de semana se disputó en Galicia el campeonato de selecciones territoriales de rugby Seven con la participación con la FAR de la jugadora portuense Paula Ruiz, consiguiendo la quinta plaza.