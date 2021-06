Tarrío acecha a los dos líderes en Chiclana

Máxima emoción para la jornada final del Challenge de España en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri con el francés Frederic Lacroix y el escocés Ewen Ferguson en cabeza con 16 golpes bajo par, y Santiago Tarrío a sólo dos golpes en busca de su segunda victoria en el Challenge Tour.

Hoy era el “moving day” en el que el viento del sur ha complicado el juego y se ha visto reflejado en las clasificaciones, dejando para la jornada final del Challenge de España a nada menos que diez jugadores entre tres golpes de diferencia, lo que asegura máxima emoción para cerrar dos semanas del mejor golf en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

El número 2 del Challenge Tour, el lucense Santiago Tarrío, miembro del ProSpain, a pesar de su cansancio de 9 semanas seguidas de competición, ha saldado la tercera jornada con 67 golpes para un total de 14 bajo par: “Hoy he jugado mal, pero he hecho 5 menos. ¡Un auténtico obrero! He sacado putts para par de kilometraje variado, pero el esférico no obedecía. Al final estoy contento con el resultado, pero espero que salga mejor el viernes. Cuando gané en República Checa salía en el puesto 22º y creía que no tenía ningún tipo de opciones. Así que mañana, a hacer las mínimas posibles y el resto que haga lo que pueda”.

Mandan en el Challenge de España el francés Francois Lacroix, que este jueves ha hecho 66 golpes y el escocés Ewen Ferguson, que ha firmado una de las mejores tarjetas del día, de 65 golpes, para 16 bajo par.

Francois Lacroix llegó al Challenge Tour desde el Alps Tour, donde logró la victoria en el Alps de las Castillas disputado en Valdeluz en 2019: “Desde la tercera vuelta de la semana pasada me he empezado a encontrar cómodo en los greenes. El birdie del 1 me ha dado confianza para hacer una buena vuelta en la que la clave ha sido evitar meterme en líos, especialmente cuando el viento ha empezado a soplar más fuerte. Es fantástico jugar dos semanas este campo, cuanto más lo juegas mejor ves los golpes. Estoy contento de volver a salir líder, es una mezcla de nervios y emoción, pero para eso jugamos al golf”.

Ewen Ferguson, que ha hecho dos eagle y tres birdies, ha ido “relajado por el campo, cantando canciones de fútbol, ¡debe ser por la Eurocopa!, sin hacer nada especial y tranquilo porque sabía que es un campo que te da oportunidades y mi objetivo era hacer bajo par. En el 11 la metí desde fuera para eagle y en el 13 otra vez, con el birdie del 14 la cosa se puso seria y empezó a soplar fuerte el viento, los últimos hoyos son complicados así que decidí jugar más conservador y no arriesgar”.

Lucas Vacarisas este jueves ha hecho 70 golpes para 13 bajo par y está en 5ª posición empatado con Kristof Ulenaers, Blake Windred, JC Ritchie, Christofer Blomstrand y Niklas Regner.

Todos ellos lucharán por la victoria en la última jornada del Challenge de España que arrancará mañana a las 7.55h. Lucas Vacarisas saldrá a las 11.13 con Kristof Ulenaers y Christofer Blomstrand; a las 11.24 saldrá Santiago Tarrío con Niklas Regner y JC Ritchie; y los líderes, Ewen Ferguson y Fredric Lacroix saldrán al campo a las 11.35 con Chase Hanna.

El Challenge de España cuenta con el patrocinio de la Real Federación Española de Golf - Loterías y Apuestas del Estado y la Real Federación Andaluza de Golf, y con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Allianz, AON, EDP Solar Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Solán de Cabras y Hospital Viamed Novo Sancti Petri. El organizador es JGolf. El Challenge de España apoya la celebración de la Solheim Cup 2023.