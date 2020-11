Martin Simonsen lidera el Andalucía Challenge de España, con Álex del Rey a tres golpes tras la disputa de la primera jornada el jueves 5 de noviembre en Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana.

El madrileño Alex del Rey, profesional desde hace sólo 4 meses y medio, y con una victoria en el Alps Tour, va pisando los talones a los líderes del Andalucía Challenge de España que ayer ha comenzado en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, dos jugadores del Tour Europeo, Simonsen y Hoey. Del Rey ha hecho una primera jornada espectacular y se enfrentaba a los tres últimos hoyos del día, los más complicados, coliderando el torneo con 6 golpes bajo par. Sin embargo tres bogeys consecutivos han impedido que mantuviese el mando y ha bajado a la 4ª posición con 3 bajo par, desde la que intentará atacar para continuar la buena racha que lleva desde que se hizo profesional el pasado mes de junio.

Del Rey explicó que "he jugado bastante bien. En el 1, que está bastante difícil, he hecho una salida muy mala y he logrado hacer un par que me ha sabido a más, y ha sido lo que ha iniciado la vuelta. He jugado muy fluido, muy sólido con todo mi juego, desde el tee, en los tiros a green y he tenido muchas oportunidades de birdie. El 13 (eagle) lo he jugado perfecto, un driver muy bueno a 230 metros, he jugado un hierro 3 con el viento a favor a 2 metros y medio y me he colocado en cabeza. El hoyo 16 yo sé que es difícil, pero la había dejado a 5-6 metros para birdie, tenía en mi cabeza meterla, la tiré demasiado firme y he hecho 3 putts. En el 17 he hecho otro bogey, y otro más en el 18 para acabar con tres putts desde lejos que me han fastidiado mucho".

Añadió que "uno de mis fuertes es que no tripateo casi nunca, y hacer dos casi seguidos me ha dolido mucho, es algo que no suelo fallar y lo fallo en los últimos hoyos. Me voy fastidiado, pero reconozco que he jugado muy bien. Estoy muy contento con mi paso a profesional. Había algo dentro de mi que me decía ¿jugaré mejor? ¿peor? Y cuando lo haces bien en un par de torneos, y si además ganas, se te quita el miedo rápido".

El danés Martin Simonsen es líder en solitario tras presentar una tarjeta sin errores, con seis birdies "aunque en los nueve primeros hoyos pudo ser alguno más porque tuve oportunidades de birdie en casi cada hoyo; los nueve segundos he jugado bastante bien, los tres últimos hoyos son muy complicados y terminar con birdie en el 18, que es un hoyo muy difícil, ha sido fantástico. Este año he jugado sobre todo torneos del Tour Europeo y he jugado bien, pero no he conseguido rematar los fines de semana, a ver si podemos hacer algo esta semana… Me gusta mucho este campo, cada hoyo es diferente, el clima es perfecto, el entorno… es un sitio perfecto para venir con la familia, pero eso tendrá que esperar al año que viene".

En segunda posición, a un golpe del líder, está el norirlandés Michael Hoey, uno de los jugadores que ha estado en lo más alto del Tour Europeo, y pretende volver a través del Challenge Tour. Empezó su carrera profesional con 3 victorias en el Challenge Tour a las que sumó 5 más en el Tour Europeo, una de ellas el Alfred Dunhill Championship en el 2011 arrebatando el título a sus compatriotas Rory McIlroy y Graeme McDowell.

A pesar de su larga experiencia, las reglas del golf le han jugado una mala pasada. Salía del tee del 18 con un liderato aplastante de 7 golpes bajo par, y finalizó la vuelta con bogey. Sin embargo, al acabar le avisó un árbitro de que su forma de colocar la bola en el hoyo 13 no había sido la correcta por lo que recibió un golpe de penalidad y bajó a la segunda posición con menos 5. "Es algo que, después de tantos años compitiendo, debería saber, pero son las cosas que pasan en golf. Estoy contento porque he jugado muy bien, sobre todo he pateado fenomenal. Ha sido de esas vueltas que te animan porque ves que todavía puedes hacer cosas buenas en golf. Ha sido un día bueno de golf, el clima perfecto, los greenes magníficos. La verdad es que ha sido un año muy complicado para todo el mundo y poder venir a jugar estos torneos es fantástico, tenemos que agradecer a la organización y al Challenge Tour por poder darnos la oportunidad de jugar estos dos torneos y en un sitio fantástico como este".

Sólo 17 jugadores han logrado bajar del par del campo, entre ellos los españoles Antonio Hortal (-2), Daniel Berna (-2), Scott Fernández (-1) y Pedro Oriol (-1).

El viernes está previsto que se desarrolle la segunda jornada del Andalucía Challenge de España tras la cual se hará el corte en la clasificación, que pasarán los 60 primeros jugadores clasificados y empatados, que serán quienes disputen las dos últimas vueltas en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, en Chiclana.

El Andalucía Challenge de España se disputa gracias al patrocinio de Real Federación Española de Golf y Real Federación Andaluza de Golf, y la inestimable colaboración como co-patrocinadores de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, el Challenge Tour, el Consejo Superior de Deportes, Loterías del Estado, EDP Solar, Allianz, AON, Halcón Viajes, Kyocera (servicios oficiales de impresión), Iberostar (Hotel Oficial), Bodegas Barbadillo y Agua en Caja Mejor. El promotor y organizador es JGolf.