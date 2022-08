Simón Carro: "El Conil es un club serio y los jugadores quieren venir aquí"

Simón Carro fue anunciado en febrero como nuevo técnico del Conil CF tras desvincularse de la UD Roteña y debutó ante el filial del Córdoba B con una victoria de mérito. Tras conseguir la salvación del club por cuarta temporada consecutiva, firmó su renovación para continuar una temporada más ligado al equipo conileño. El entrenador afronta una nueva temporada del club en Tercera, la quinta consecutiva.

¿Cómo afronta la que será la quinta temporada del club en Tercera?

Tanto plantilla como club, afrontamos la temporada con muchas ganas y trabajo. En estas semanas de pretemporada la plantilla está con muchas ganas de agradar a la afición. El 80% es gente nueva y quieren dar lo mejor de sí. El club, al ser la quinta temporada en Tercera y habernos clasificado para la Copa RFAF, que es un hecho histórico, ha intentando conformar la mejor plantilla posible para agradar a la afición.

Usted comenzó en febrero y consiguió salvar al club, ¿es ese el objetivo de esta nueva temporada?

El objetivo es el mismo. Llevamos poco tiempo en la categoría y debemos consolidarnos ahí. El primero sigue siendo la permanencia.

Hay numerosos cambios en la plantilla. ¿Cómo se están adaptando los nuevos futbolistas?

Genial, no tenemos nada que reprocharles. Ha llegado gente nueva, joven y veterana, pero llegan con las ganas de hacerlo bien. Se están adaptando muy rápido y están trabajando de forma excepcional.

¿Quién le ha sorprendido más de los nuevos fichajes?

Me ha sorprendido las ganas de agradar que tiene cada uno. No hay ninguno por encima de otro. Ellos quieren ganarse el puesto para el primer partido de liga estar en el once, pero para eso ya me tendré yo que calentar la cabeza. No es fácil tener una plantilla así. Me han sorprendido para bien.

¿Cree que el equipo puede optar a algo más que la salvación?

Se están haciendo bien las cosas, el tiempo nos lo dirá. Todo depende de que el grupo esté contento y comiencen a salir las cosas. Se está formando una plantilla competitiva y seguimos haciéndolo. El equipo posiblemente pueda optar a algo más, pero el objetivo que nos marcamos es el día a día y no pensamos más allá. A partir de ahí, si las cosas van bien y la pelota entra, ya veremos qué pasa. Hoy sé que estoy aquí, pero mañana no sé qué pasará (risas).

Hubo buenas sensaciones en el primer encuentro de pretemporada. ¿Cree que el equipo ya está aclimatado tras tantos cambios o queda camino por delante?

En general bien, con alguna molestia típica de pretemporada tras dos meses sin competir. Pero debemos adaptarnos e intentarnos resolver. En el partido del otro día, la primera parte y mitad de la segunda el equipo estuvo muy bien. Pero con los cambios, tuvimos un par de inconvenientes porque hubo algunos futbolistas con molestias y no es nada fácil. Hubo buenas sensaciones, pero todavía queda mucho. Se han visto cosas muy buenas, pero el equipo todavía tiene que aclimatarse. Hay que ir dando pasos porque cada partido es una situación nueva, diferente a la de ayer.

¿Cómo de importante ve el apoyo de la afición y que siga apoyando aunque las cosas vayan mal?

La afición es fundamental en cualquier categoría. Como jugador, estaba en un equipo donde había poca afición y era muy diferente a cuando había mucha. No es lo mismo enfrentarte a un campo lleno con 1.000 personas que con 50. La afición que tenemos se tiene que ir enganchando al equipo e ir arrastrando a más aficionados. Con los partidos de pretemporada ante clubes de mayor categoría seguro que llama la atención a mucha gente. Cuanto más seamos, mejor. Así el futbolista se sentirá más arropado. Será mucho más beneficioso para todos, para la afición, el club y el equipo.

El Conil se caracteriza por ser un club muy serio con sus compromisos económico en una categoría tan complicada. ¿Piensa que es una de las claves de lo bien que están saliendo las cosas?

El club se caracteriza por eso. Te pagan lo que te prometen. Son muy serios en general, es lo normal. Si un club quiere optar a todo debe hacerse así. No es normal que te digan cualquier cantidad y después no te den lo que te prometieron. Mejor ser sinceros desde primer momento y seguir creciendo desde esa base. La directiva actual es muy seria, se deja aconsejar y quieren dar pasitos hacia adelante. En mi caso, sabía cómo trabajaban y es todo genial. Les duele que el club pueda ir mal. Eso hace que los futbolistas quieran venir aquí y no se tengan que ir fuera. Tenemos un proyecto deportivo y económico muy seguro.

¿Ha perjudicado el cambio a las nuevas categorías del fútbol español o ha sido para a mejor?

A nivel personal es un cambio a mejor. Lo que no me convence es que ese cambio haya sido tan rápido. Se debería haber proyectado en varios años, hacer estudios financieros para los clubes que puedan competir en categorías como Primera Federación y así no sucedería lo que está pasando. Depende mucho de subvenciones y patrocinio, y hay clubes que dependen de eso para salvar el año. Por ejemplo, el Deportivo con su masa social salva la temporada, pero hay otros que lo verán muy complicado para competir en esa categoría. Si hubiese sido en más tiempo, no hubiese habido estos problemas. Si vuelven a lo anterior, no nos quedará otra que adaptarnos. Hubiese sido más beneficioso si se hace con más tiempo. También hay que ver los temas televisivos; espero que se arregle todo.

¿Entonces se terminará volviendo al anterior formato debido a las dificultades económicas?

No creo que se vuelva al anterior formato, al menos este año, porque sería algo perjudicial para todos.

¿Ve menos competitivo este grupo X tras los ascensos del Recreativo de Huelva y el Utrera?

El grupo X es un grupo competitivo. Hay equipos como Xerez CD, Ciudad de Lucena, Gerena… y seguro que se han reforzado igual o más que el año pasado. Si es más o menos competitiva que el año pasado, el tiempo lo dirá. Cuando veamos diez o quince jornadas veremos como será. Todos los clubes quieren competir y será igual o más competitivo que el año pasado. Nadie va a regalar nada.

Esta temporada habrá 16 equipos. ¿Le gusta la composición de los grupos con más equipos o así?

Es un grupo muy competitivo, vamos a competir contra todos. Hay que adaptarse a lo que haya y si es con menos equipos, pues habrá que competir mejor y hacerlo desde primer momento. Es una liga corta, tiene menos opciones a equivocarte. Tienes que sumar lo máximo posible y si es de tres en tres, mejor. Este formato me gusta más que el anterior. Tienes que estar concentrado lo máximo posible y si entras en playoffs, pues disputas más partidos y terminas casi igual que antes.

¿Qué equipos ve luchando para conseguir el ascenso? ¿Y cuáles por evitar el descenso?

Los equipos favoritos para el ascenso, los del año pasado. Xerez CD, Ciudad de Lucena… Habrá alguno que pueda ser la revelación y dar la sorpresa. A priori serán ellos. En el campo pasan muchas cosas y la competición pone a cada uno en su sitio. En cuanto al descenso, es complicado mojarse. Pasan muchas cosas en cada partido y cada pequeño detalle te puede acercar al descenso o a los puestos de play-off.

¿Un pronóstico o deseo para esta temporada?

En mi equipo trabajo no va a faltar. Intentaremos ser lo más constantes posibles y afrontar cada partido como si fuese una final. Tenemos el objetivo el ir partido a partido y no mirar más allá. Además, tenemos la Copa RFAF ante el Ciudad de Lucena y todo será más complicado. Debemos pulir los pequeños detalles y no mirar más lejos de los posibles partidos que tenemos.