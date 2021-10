El San Fernando, con la miel en los labios (1-1)

No pudo ser, y eso que lo tuvo. El San Fernando no pudo celebrar con su afición la primera victoria de la temporada en su feudo y se quedó con la miel en los labios en un partido que tuvo dos partes bien diferenciadas, una primera mitad donde los de Nacho Castro fueron superiores a los de Romerito y una segunda donde prácticamente no pasó nada y quizás la racanería de los isleños, de bajar el pie del acelerador, les costó la pérdida de dos puntos, porque con haber puesto un poco de empeño y haber seguido en la misma línea de la primera mitad, presumiblemente estaríamos hablando del primer triunfo de la temporada en casa de las huestes isleñas.

Pero no pudo ser y habrá que quedarse con la bueno, o muy bueno, que se hizo en un derbi disputado, competido y con una primera parte de mucha intensidad, que cayó en el más oscuro de los ostracismo tras el pertinente parón para un descanso que cambió por completo el panorama.

Con ello, el técnico azulino puso en liza el mismo equipo que venció en Alcoy, con el cambio de Sergio Ayala por Franco Ramos en el centro de la zaga. El central argentino, aquejado de unas molestias, no pudo ser finalmente de la partida y en su lugar entró el catalán. Por lo demás, los mismos que ofrecieron la misma intensidad que habían mostrado hace una semana en tierras alicantinas y que, a base de trabajo y esfuerzo poco a poco se limpiaron el exceso de nervios y comenzaron a dominar el encuentro.

Atrás parece haber quedado esos primeros minutos fatídicos que han lastrado de manera importante a los de La Isla y, por contra, los azulinos se mostraban como un cuadro sólido, que no dejaba respirar a su rival y que tenía en su poder el esférico, lo que se traducía en ocasiones de gol.

Ya en el 3’ y en el 8’ avisaron los de azul y blanco, en la primera de ellas en una contra a la salida de un córner linense a la que finalmente no llegó Dopi y en la segunda en un centro del incombustible Biabiany, al que no llegó tampoco el delantero centro del equipo azulino.

Pasado el primer cuarto de hora, en el 16' fue Dorrio el que dio el susto en un disparo que obligó de manera significativa a Perales, pero el gol se podía oler más en el área linense, que en las inmediaciones de los isleños. De esta forma, en el 32’ un córner sacado en corto tuvo continuidad en un centro de Juanmi Callejón, el rechace de la defensa balona cayó en los pies de un Marc Carbó que acertó a introducir, de un derechazo, el balón dentro de las mallas de un desconcertado Nacho Miras, quizás porque el balón tocó en algún compañero.

Con el control del partido, con la autoridad que daba el ponerse, por primera vez esta temporada por delante en el marcador, y con la tranquilidad de las cosas bien hechas, se cerró la primera parte.

La decoración cambió por completo tras el parón. La Balona, como era de esperar, salió en busca de la igualada y era el momento de las contras, de sentenciar el choque. Pero ahí no se anduvo fino. El San Fernando estaba jugando sobre el alambre y eso, en muchas ocasiones, tiende a terminar cayendo.Lo hizo en el 78’, en una de las pocas ocasiones donde los de La Línea pudieron romper el cerco y, con ello, dejaban a un equipo con la miel en los labios, rompiendo las ilusiones de haber podido celebrar la primera victoria de la temporada ante los suyos. Habrá que quedarse con lo bueno.