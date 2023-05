El San Fernando se juega la vida en Linares

No va más señores. El San Fernando, ese que ha enganchado a la afición de La Isla, viaja a Linares a dejarse la vida, a cumplir, de una vez por todas, la posibilidad de mantener la categoría. No es un partido más, es el último partido de la temporada donde los isleños, al igual que los linarenses y al igual que otros tantos equipos del grupo, se juegan la vida, el curso, la temporada, el año. El partido, este sábado a las siete y media de la tarde.

Sin duda alguna, este es el partido de los partidos y de eso es consciente todo aquel implicado en el mundo del San Fernando CD. Por ello, los nervios están a flor de piel, las expectativas en lo más alto y el deseo de que la hora del partido llegue lo antes posible en cada uno de los componentes del equipo, cuerpo técnico, directiva y aficionado. Todos quieren que la temporada se resuelva de la mejor manera posible y esto pasa por hacer el partido de los partidos en un terreno de juego tan complicado como es Linarejos, un fortín donde los de Alberto González, hombre de grato recuerdo en la ciudad, buscarán, a la vez el clasificarse por segundo año consecutivo para los play offs de ascenso a Segunda A.

Es un choque que tiene connotaciones de todo tipo. En primer lugar el hecho de que Linares y San Fernando estén relacionados en la última jornada no es nada nuevo. Cabe recordar que el pasado año con la victoria del equipo jiennense, el San Fernando pese a perder ante el Atlético Baleares en casa, certificó su permanencia. La estancia de Alberto González, entrenador que muchos de los isleños consideran que no tuvo buen trato en La Isla con su no renovación, también es importante, teniendo en cuenta el número de adeptos que tiene el técnico de Tolox. Y en tercer lugar, y no menos importante, lo apretado del calendario hace pensar en una jornada inolvidable, donde las redes sociales y las radios de toda la vida jugarán un papel casi definitivo en las dos horas que transcurrirán desde las siete y media de la tarde hasta aproximadamente las nueve y media donde se conocerán definitivamente en qué posición quedarán la casi totalidad de los equipos del grupo 1 de Primera Federación.

Pero los isleños dependen de si mismo. Los isleños tienen claro que tienen que dar el do de pecho. Los isleños saben que se encontrarán un ambiente infernal. Y los isleños son conscientes de se le va la vida en el envite y, por este motivo viaja a Linares la totalidad de la familia azulina, es decir todo el plantel, la directiva y el cuerpo técnico y cada uno de ellos llevará, entre los dientes, un cuchillo y media mente puesta en los partidos que jugarán; Balona, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Badajoz, Rayo Majadahonda, Ceuta, Algeciras y Cultural Leonesa, todos implicados en la jornada, y con dos puntos de diferencia entre sí. Curiosamente, la jornada no ha deparado ningún enfrentamiento entre estos equipos, lo cual la hace mucho más apasionante ya que prácticamente todos, quitando la Balona, Sanse y Fuenlabrada, dependen de si mismo.

En lo deportivo, se recupera a Lanchi, aunque el hecho de que viajen todos los componentes del plantel hace que el equipo titular sea complicado de resolver. Lo que no sería de extrañar es que el técnico maño muriese con los que le han dado la posibilidad de llegar hasta aquí y ponga en liza el equipo de gala que viene ofreciendo ya hace bastantes jornadas.

En cuanto al Linares, el ex azulino Lolo González, que tan mal recuerdo en el último enfrentamiento en el que estuvo presente vistiendo los colores del Sanluqueño ya que anotó el tanto del triunfo, no será de la partida por sanción federativa y por lo demás, Alberto González podrá contar con la totalidad de la plantilla.

Linarejos estará a rebosar porque la ocasión lo requiere. El ambiente será bonito. Es un partido de los que gustan, de los que los profesionales del fútbol esperan y ambos técnicos transmiten confianza, seguridad y determinación de que los puntos los conseguirán sus pupilos. Es el partido de los partidos.

Alineaciones probables

Linares Deportivo: Casado, Campabadal, Varela, Lucho, Caro, Arnedo, Rodri, Sancris, Fermín, Duarte y Samu Corral.

San Fernando CD: Perales, Lanchi, Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Dani Molina, David Ramos, Ilyas Chaira, Biabiany, Gabri Martínez y Gabarre.

Árbitro: Ortega Herrera (Comité Valenciano).

Campo: Linarejos (19:30 horas/InStat TV).