San Fernando, a cerrar como los señores

Se cierra el telón. La temporada 2018/19 llega a su fin con un San Fernando que tiene en su camiseta el slogan de campaña histórica. Y lo es porque el equipo de José Pérez Herrera, independientemente de lo que ha hecho en la recta final del curso, ya había aprobado los exámenes con nota desde el mes de febrero. Lo que ha realizado el cuadro isleño durante la primera vuelta y gran parte de la segunda le ha servido para llegar al final con el desahogo de no tener que tener la ansiedad y las prisas por los resultados, con permiso para poder tener los tropiezos que ha tenido y con licencia para estar lo suficientemente relajado en el tramo final de temporada.

Ya se cumplió, de sobras, con la asignatura pendiente de la permanencia, esa que se logró por el mes de febrero, enrolado en los puestos altos de la clasificación, codeándose con los grandes y con el notable en las manos. Se volvió a aprobar la asignatura de conseguir el mayor número de puntos en la historia del club en Segunda B, una vez rebasado los 56 que atesoraban los isleños de la mano de Pepe Masegosa en otro año histórico. Y la tercera asignatura, conseguir clasificarse para la Copa del Rey, esa de la que los isleños se examinarán en el día de mañana, en el choque ante el Almería.

Una vez conocidas las circunstancias de que los siete primeros clasificados disputarán directamente la competición del ko el año que viene, los isleños están, actualmente en octava posición. Eso sí, empatados a puntos con el Marbella, donde también existe la igualdad en el enfrentamiento particular. Lo único que separa a uno y otro equipo es un gol de diferencia. Si tenemos en cuenta que los isleños tienen 42 a favor y 35 en contra y los malagueños 40 a favor y 32 en contra, llegamos a la conclusión de que si ambos equipos sacan adelante sus partidos (recordar que el Marbella juega en Jumilla que se juega, a la vez, el play-out), los azulinos tendrían que sacar un gol de ventaja, sobre lo que haga el equipo marbellí, para terminar séptimo.

Por el contrario, el otro equipo al que se le puede dar alcance sería el Ibiza. Con los ibicencos se tiene ganado el duelo particular, por lo que habría que conseguir la victoria y esperar que el equipo balear caiga en su duelo en Melilla, donde el equipo norteafricano se juega la primera y segunda posición en la tabla.Pero los isleños no lo han hecho durante toda la temporada y no lo van ha hacer en esta ocasión, mirar a los rivales. Los de Pérez Herrera viajan para cerrar el curso con el sobresaliente esperado y con la mayor de las ilusiones, ante el colista.

Otra cosa hubiese sido optar a la matrícula de honor. Esa lleva la traducción de play-off a Segunda A. La situación ha estado al alcance de la mano, pero se conocía la misión como casi imposible con los que competían por tal menester y al final el sueño duró hasta casi tres jornadas antes de finalizar el campeonato.

En lo deportivo, no podrán ser de la partida Gabi Ramos, el jugador más regular de la temporada, ni Bruno Herrero, cuya lesión el pasado domingo le obligó a cerrar su temporada, pero los azulinos viajan hasta tierras almerienses con suficientes garantías para terminar el curso con una victoria ante un equipo que ha realizado una segunda vuelta nefasta, donde solamente ha conseguido una victoria y cuyo curso, con un decepcionante muy deficiente, se terminó hace varias jornadas. Pase lo que pase mañana, el Almería B terminará la temporada como colista del grupo IV de Segunda División B. Esperemos que los azulinos lo hagan como equipo que disputará la Copa del Rey la campaña venidera. Si no es así, queda la opción de que la juegue el mejor octavo clasificado de los cuatro grupos por la expulsión de la competición del Reus, si bien esto último no está confirmado.