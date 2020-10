El San Fernando recibe al Sanluqueño obligado a reaccionar

Casi ni queda tiempo para otra cosa que no sea reaccionar. El San Fernando afronta un derbi lleno de particularidades, lleno de necesidades, lleno de alarmas encendidas. Y es que la derrota que cursó el equipo azulino hace siete días ante el Cádiz B y el empate cosechado hace catorce ante el Tamaraceite no han hecho más que crear ciertas necesidades en el equipo de Jovan Stankovic que tienen que reaccionar, si o si, no les queda otra para no ver agravada de manera significativa su situación actual.

Por eso, el partido ante el Sanluqueño se ha marcado en rojo en el calendario de los azulinos. Lo malo, lo complicado, lo dificultoso de la situación es que los isleños se miden a un equipo que ha comenzado la temporada de manera muy diferente, que no sabe lo que es perder, que ha sumado cuatro de los seis puntos disputados, el empate en el debut ante el todopoderoso Recreativo de Huelva y la victoria el pasado domingo, la que significó la primera del curso, a domicilio ante Las Palmas Atlético.

De esta forma, mientras que los blanquiverdes afrontan el derbi con relativa tranquilidad, los azulinos lo hacen con los nervios habituales de los resultados que no han llegado todavía. De todas maneras, en el debe de los de La Isla está el ver si en el momento en el que los vientos les sean favorables se convertirán en ese equipo favorito cuya vitola tenían antes de comienzo de la competición.

Jovan Stankovic (Entrenador del San Fernando) "Somos conscientes de las necesidades que tenemos; hay que ganar"

En cuanto al once inicial, cabe destacar que el técnico serbio cuenta con dos considerables bajas para el choque. El capitán, Gabi Ramos, que ya se ha incorporado al grupo, tendrá que esperar una semana más, y Francis Ferrón, que fue expulsado ante el filial cadista, tendrá que cumplir un partido de sanción.

Por ello, todo hace indicar que será Dopi el sustituto natural en la delantera del algecireño, mientras que, según se ha podido comprobar durante la semana, el comodín del equipo Amelibia dejará el lateral izquierdo, para que vuelva Ben David tras cumplir su sanción, y pasará al lateral derecho, con lo que Biabiany, por primera vez esta temporada, jugará en su posición natural, la de extremo derecho.

El galimatías está en ver si Jankovic seguirá apostando por el doble pivote con RaúlPalma y Lolo González o dará la responsabilidad de la zona ancha a sólo uno de ellos.La presencia de aficionados en las gradas, a día de hoy, está en el aire a pesar de la petición sanluqueña para que no se juegue a puerta cerrada y si Lolo González volverá a su casa como visitante, el gaditano Theo se medirá a su exequipo también por primera vez.