Regreso de Maikel a su 'casa' deportiva tras dos años de inactividad

Qué larga se hace la espera cuando no es deseada. Dos temporadas ha estado Maikel alejado de los terrenos de juego y por fin ha vuelto a la que siempre ha sido su casa: el Chiclana Industrial. El extremo rojinegro se incorporó a los entrenamientos a primeros de mes y ha disputado los dos partidos ligueros que se han jugado hasta el momento, aunque saliendo desde el banquillo.

Cuando Maikel se marchó ya estaba Bolli como entrenador y el joven no ha notado diferencias significativas en el esquema de trabajo respecto a su etapa anterior. "El míster siempre ha sido muy claro y directo, por lo que seguimos trabajando de la misma manera", cuenta. La vuelta a los terrenos de juego ha sido algo muy deseado desde hace tiempo y el chiclanero no puede ser más feliz: "Es el club en el que he jugado desde pequeño, así que estoy muy contento". Además, cuenta con la ayuda de todos sus compañeros, con los que se siente "muy a gusto" en su regreso a El Fontanal. El tiempo que ha estado sin jugar apenas le ha pasado factura, pues "aunque todavía no estoy al 100% en cuanto al ritmo de competición, calculo que en unas dos semanas lo alcanzaré". Los plazos se acortan en su caso, ya que su estado físico es formidable.

Maikel tiene los pies en el suelo y sabe que el objetivo de este año es "mantener la categoría. Si paso a paso las cosas van bien ya podremos mirar más arriba, pero nosotros estamos centrados en la permanencia". Los juveniles que han subido a la plantilla sénior aún se tienen que rodar en esta competición, pero el extremo dice que "están preparados y vienen empujando con fuerza". El papel del futbolista dentro del vestuario lo tiene claro: "Un veterano siempre tira un poco más de ellos y hay que ayudarles en todo lo posible y con la confianza suficiente para que puedan dar lo mejor de sí". De entre todas las nuevas caras, el rojinegro destaca que "hay dos o tres muy buenos que pueden tener un papel importante durante la presente campaña".

En cuanto a la afición, Maikel explica que "siempre ha sido la misma, aunque poco a poco se va sumando más gente. Ojalá nos arropen todo el año, porque son muy necesarios, y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible por ellos". Aun así, el chiclanero es consciente de que "los buenos resultados atraen más público que las malas rachas", pero reitera que "prácticamente siempre son los mismos y lo verdaderamente importante es que sigan ahí y lleguen nuevos apoyos".