El tanto del empate del Cádiz B al Algeciras, en el último suspiro del tiempo de prolongación, trajo de la mano algún jaleo en la zona del banquillo del filial que el árbitro resolvió expulsando al ayudante de Juanma Pavón. Raúl López vio la cartulina roja por invadir el terreno de juego y lanzar alguna ‘dedicatoria’ al banquillo algecirista.

El árbitro del encuentro, el sevillano Manuel Jesús Orellana Cid, recogió este hecho en el acta, donde queda expuesto en los siguientes términos: “El técnico Raúl López Gutiérrez fue expulsado por el siguiente motivo: Entrar en el terreno de juego tras la consecución de un gol -el obtenido por Javi Navarro-, haciendo gestos al banquillo rival”. No cabe duda que esta expulsión acarreará un castigo federativo a la mano derecha de Pavón, que no podrá estar en el banquillo el próximo fin de semana con motivo del la visita al Nuevo Arcángel de Córdoba.

Raúl López, uno de los ex cadistas más queridos por la afición, siempre ha sido una persona de sangre muy caliente que ahora, en su faceta de técnico, no puede evitar cuando los partidos tienen la intensidad y los nervios del que enfrentó al Cádiz B y al Algeciras. No obstante, bien haría el jerezano en controlar un poco más su carácter e impulsos por aquello de que los colegiados de Segunda B le ‘cojan la matrícula’.