Una cita de lujo para Puerto Sherry

El puerto deportivo Puerto Sherry (El Puerto de Santa María) acogerá en septiembre del próximo año 2021 el Campeonato de España Máster de Snipe, por lo una cita muy atractiva estará presente en aguas de la Bahía de Cádiz

La Asociación Española de la Clase Internacional Snipe (AECIS) ha designado al Club Náutico Puerto Sherry como organizador de esta competición nacional, en la que está previsto que participe más de medio centenar de regatistas procedentes de toda España. Todo un lujo para estas instalaciones portuenses.

El snipe es un monotipo para dos tripulantes de 4,72 metros de eslora y 1,52 de manga. El patrón debe tener de 45 años en adelante y entre ambos tripulantes deben sumar los 80 años. Se establecen las siguientes categorías: Junior: patrones de 45 a 54 años; Master: patrones de 55 a 64 años; Grand Master: patrones de 65 a 74 años; y Legend Master: patrones a partir de 75 años.

Esta regata viene a completar el calendario de regatas de 2021 de Puerto Sherry, que ya cuenta con el Campeonato de Europa de Catamarán y la V Semana Clásica de Puerto Sherry, ambos aplazados ante la situación generada por la pandemia de Covid-19.

El ingeniero naval norteamericano y director de la revista 'The Rudder', Bill Crosby, publicó en julio de 1931 los planos del primer snipe, en respuesta a la petición de crear una pequeña embarcación de regatas que pudiera transportarse fácilmente por carretera en un remolque. Fue diseñado para ser construido fácilmente por cualquiera en su propia casa. Al año siguiente ya se habían registrado 150 barcos en la nueva Clase Snipe, llamada así por la costumbre de Crosby de dar nombres de pájaros marinos a todos sus diseños de embarcaciones de vela, y se generalizaron las regatas.

El primer snipe se construyó en España en 1932, en Vigo, donde un grupo de amigos leyendo la revista 'The Rudder' decidieron construir este pequeño barco. Sacaron los planos de un folleto titulado 'How to build one snipe' y de ahí nació 'El Toñete'. Los primeros snipes eran todos de madera, pero se fue profesionalizando su construcción y hoy en día la mayoría son de fibra de vidrio.