Propósito de enmienda para el Cádiz B

El Cádiz B afronta la segunda jornada de la fase intermedia (ascenso a la nueva Primera División RFEF) con el deseo de limpiar su imagen tras el durísimo 1-4 encajado ante el Sevilla Atlético. Los amarillos tienen pocas opciones de encaramarse a una de las dos primeras posiciones del grupo, que dan paso a ese ascenso a la nueva categoría, ya que son colistas y les separan ocho puntos de ese segundo puesto.

La actualidad del conjunto de Alberto Cifuentes viene marcada por las bajas de Juan Flere -convocado con el primer equipo- y los sancionados Álex Martín y Sergi Fernández, quienes fueron expulsados ante el filial sevillista. La noticia favorable llega con el alta de Rodallega, que se lesionó en el Nuevo Colombino en el triunfo cadista (2-3). No estarán frente al Real Murcia.

Cifuentes explicaba en la previa cómo han transcurrido los días por la goleada de la pasada jornada. "Ha sido una semana un tanto extraña tras el resultado del otro día, ya que no acabamos contentos. Hemos intentado recuperarnos mentalmente, también la solidez y las sensaciones", añadiendo que "el resultado del pasado partido, por méritos, no debió de ser tan abultado".

Mirando al duelo de este domingo, fue claro al manifestar que este fin de semana "tendremos un partido importante para seguir creciendo ante un gran equipo en un estadio que conozco bien". En ese sentido dijo que "mi equipo ya tiene ganas de volver a jugar y está bien". "Hemos recuperado a Rodallega, aunque le falta un poco de tono. Tengo a todos a disposición menos a los sancionados Sergi y Alex Martín. Tenemos ganas de recuperar nuestra versión".

El choque es especial frente a un Real Murcia del que fue portero Cifuentes. "El Real Murcia es un club especial para mí, ya que he pasado allí cuatro años increíbles y 102 partidos inolvidables. La gente me tiene ese cariño y lo recibo cada vez que he ido. El club merece estar más arriba".

El Real Murcia llega en el banquillo con el ex jugador cadista José Luis Loreto (1999-2000), que precisamente no dejó un buen sabor e amarillo en una campaña de altas expectativas para ascender a Segunda A. Toril vuelve tras sanción en el penúltimo clasificado de esta fase en la que el Cádiz B es colista.