Presentado en El Puerto el Campeonato del Mundo de windsurf

Entre los próximos días 21 y 28 de abril se celebra en aguas de la Bahía de Cádiz el Campeonato del Mundo de Windsurf RS:X 'Gotas de Oro', bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela (FAV) con sede en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) que ubica sus instalaciones en el puerto deportivo Puerto Sherry.

Recogiendo el testigo de la ciudad de Sorrento, Australia, sede del último mundial, la Asociación Internacional de Windsurfing (IWA) y la World Sailing (Federación Internacional de Vela) depositan su confianza en España y en la capacidad organizativa y valentía de la entidad andaluza, para poner en marcha la compleja maquinaria en apenas un mes tras la renuncia de Hyeres, y afrontar la organización de un evento que traspasa el interés deportivo para convertirse en un acontecimiento de extraordinario valor para el turismo, promoción y economía de la ciudad y provincia sedes y que pone a Andalucía en el punto de mira de la vela mundial.

No en vano, con este motivo se dan cita en la ciudad de El Puerto de Santa María (Cádiz) todos los regatistas que componen en la actualidad la flota mundial de la disciplina olímpica del Windsurf, la clase RS:X. Pero no sólo se trata de deportistas. Además de los ochenta windsurfistas de 27 países, las cifras aumentan en más de un centenar entre personal técnico, staff federativo y de la clase, además de acompañantes, y en torno a cincuenta personas empleadas en los comités de mar y tierra, entre los que se incluyen los llamados 'Inspectores Covid', encargados del cumplimiento de los estrictos protocolos de detección y prevención frente al Coronavirus Covid-19.

De todo esto se habló en la mañana del viernes 16 de abril en el Patio de Ceremonias del CETDV durante la presentación oficial del evento que ha presidido Francisco Coro, presidente de la Federación Andaluza de Vela, junto a la deportista Blanca Manchón, arropados por la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez Fernández, y el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, junto al delegado provincial Miguel Andreu, el diputado del Área de desarrollo de la ciudadanía Jaime Armario y la concejal de Deportes del Ayuntamiento, Lola Campos.

También asistían Nicolás Figueras, director general de Puerto Sherry, y Norberto y Patricia Granados Royo en representación del patrocinador Gotas de Oro de Instituto Español que entregaban un detalle a todos los asistentes al término del acto.

Francisco Coro: "Estoy feliz por poder presentaros este mundial y demostrar una vez más el buen trabajo y la valentía de nuestra federación a la hora de afrontar un evento de esta magnitud que siempre es complicado y este año mucho más. Agradezco muchísimo el apoyo de las instituciones y firmas que se suben con nosotros a este maravilloso barco desde el que miramos al mundo con ambición. Estoy seguro de que aprobaremos con nota y de que los deportistas volverán a sentirse como en casa disfrutando de su deporte, de las instalaciones y la ciudad que los recibe con los brazos abiertos".

Blanca Manchón: "Imaginaros, estoy súper contenta, todavía no me creo que vayamos a hacer este mundial en mi casa. Para mí que moverme por el mundo se me complica con un niño de cuatro años, tener esta regata aquí justo antes de los Juegos es un auténtico lujo. Además, puedo deciros que la gente está encantada de venir aquí a competir".

Patricia Granados: "Estamos encantados de patrocinar este mundial que nos llega a través de Blanca Manchón a la que venimos apoyando hace ya tiempo. Somos una empresa familiar y siempre patrocinamos actividades deportivas y deportistas, casi todas ellas mujeres".

Jaime Armario: "Desde Diputación trabajamos en el binomio de la promoción del Deporte y la promoción de la bahía de Cádiz, creemos en el deporte como uno de los mejores escaparates para ello, de manera que este mundial es el mejor ejemplo para poner en valor nuestra provincia".

Isabel Sánchez Fernández: "La comunidad tiene el privilegio de haber sido designada la primera Región Europea del Deporte y el Campeonato del Mundo de RS:X es uno de los grandes eventos que acogemos en nuestra tierra. Con esta designación se nos presenta una oportunidad magnífica para convertir el deporte y sus valores en un sello distintivo de Andalucía en Europa, de esfuerzo, de respeto, de educación y de superación. Y en ello estamos centrando todos nuestros esfuerzos".

Germán Beardo: "Este mundial es una excelente noticia para toda la Bahía, pero especialmente para El Puerto, que continúa construyendo su imagen de marca en el deporte náutico nacional e internacional, con el deseo de que soplen vientos favorables para los windsurfistas que competirán en la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio. El Puerto continúa situándose con fuerza en el mapa del mundo como el mejor campo de regatas".

Durante el acto, la que será la representante española en la clase RS:X Femenino en Tokio, la deportista Blanca Manchón, recibía de manos del presidente Coro una copia enmarcada del cartel del evento, cuya imagen es una bonita fotografía de la andaluza realizada por el fotógrafo Alfred Farré. Tras la presentación, todos posaban para los medios de comunicación en una foto de familia.

El Campeonato del Mundo de RS:X 'Gotas de Oro' es una cita histórica ya que será el último mundial de esta modalidad de Windsurf, que será sustituida por la clase iQFoil en la siguiente campaña olímpica de cara a los Juegos de Paris 2024.

Su cercanía con los Juegos Olímpicos de Tokio garantiza la participación de los representantes de cada país incluido España, cuya plaza ostentan la andaluza Blanca Manchón en féminas y el canario Ángel Granda entre los hombres, y será la última oportunidad de medirse antes de los Juegos, lo que lo convierte en telonero de las Olimpiadas. Es, además, una regata decisiva para países como Italia e Israel para quienes será la última regata de selección para sus representantes olímpicos.

La relación de favoritos está encabezada por los vigentes campeones del mundo y grandes aspirantes al oro olímpico, los holandeses Kiran Badloe y Lilian De Geus, esta última compañera de entrenos de Manchón en los últimos meses. Junto a ellas, el top5 en las quinielas incluye a la francesa Charline Picon, la polaca Zofía Noceti y la británica Emma Wilson.

Entre los hombres, donde también compite el local Juan Manuel Moreno que ha luchado por la plaza hasta el último momento, los favoritos junto al defensor del título, son el polaco Piotr Myszka, el italiano Mattia Camboni, el griego Vyron Kokkalanis, y el israelita Yocu Omer que tiene como principal objetivo clasificarse para los Juegos. Además de los títulos absolutos también se ganarán los campeonatos del mundo Juvenil Sub 21.

La maquinaria arranca el miércoles 21 de abril con la apertura de la oficina de regatas y el día siguiente, jueves 22, la flota al completo competirá en una regata de entrenamiento oficial, previa al inicio de las pruebas clasificatorias, que se celebrarán entre los días 23 y 27 de abril, ambos incluidos, con la última jornada reservada a la 'medal race', regata de valor doble reservada a los diez primeros clasificados. Ese mismo día por la tarde tendrá lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del CETDV.

El Campeonato del Mundo de Windsurf RS:X 'Gotas de Oro' que se ha presentado el viernes está organizado por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con el patrocinio principal de ‘Gotas de Oro’ de Instituto Español, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry, la firma Hero y Tactic Audiovisual.