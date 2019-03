Premio escaso para el Cádiz B en Gerena (0-0)

El Cádiz B obtuvo un empate que le sabe a poco en la lucha por el liderato, ya que el Utrera venció y se vuelve a escapar a cuatro puntos. El filial tuvo opciones para ganar ante un enemigo correoso que pelea por escapar de la zona de peligro.

Partido de poder a poder donde las defensas se han impuesto a las delanteras ya que se crearon muy pocas ocasiones que mencionar, entre ellas en el minuto 11 un centro por la derecha del ataque gaditano que en última instancia Seth Vega no acertó con la portería de Marco.

En el 23’, indecisión de la defensa local que no saben aprovechar los jugadores del Cádiz B, el primero de ellos David Hinojosa, que le pega tal como le llega saliendo alto cuando tenía otras opciones más productivas para sus compañeros. En el 31’, un fuerte disparo de Javi Pérez que Marco detiene en dos tiempos. Y un minuto más tarde vaselina de Duarte que se va alto por poco estando ya el cancerbero local batido.

Minutos dulces para el Cádiz B, que le sale todo y con su adversario a duras penas manteniendo a raya a los gaditanos. En el 33’ un robo de balón de Sergio le permite combinar con Seth Vega, éste se la da a Javi Pérez en la línea del área grande pero el conileño resuelve mal y Marco se hace con el balón. El mejor acercamiento del Gerena antes del descanso fue un centro de Barrio que Moi evitó que generara inquietud en el área del filial.

La segunda parte fue para olvidar de no ser por la incógnita del marcador porque no se llegó en ningún momento a la portería contraria. Quizás, por contabilizar algo, tan solo un tiro de Barrio que está a punto de sorprender a Cristian Arco. Lo dicho, mucho centrocampismo y pocas llegadas a la portería contraria y las pocas que se llegó fue más bien en fallos del propio Gerena y no por méritos del Cádiz B, que dejó patente que lucha para estar arriba de la tabla clasificatoria pero que hoy se encontró con un Gerena muy serio atrás y sin preocuparse demasiado por el ataque, pues para los de Cachola, entrenador local, era primordial sacar puntos ante un gallito.