El At. Portuense Sub-16, campeón del Torneo Nacional Promoción

El equipo Sub-16 del CR Atlético Portuense concluyó su temporada de manera brillante al conseguir en Valladolid el primer puesto en el Torneo nacional Promoción, evidenciando así una clara línea ascendente en su juego desde el comienzo de la temporada.

El torneo, disputado en Valladolid el pasado fin de semana con asistencia de 24 equipos compuestos por chicos y chicas procedentes de toda España, resultó todo un éxito y sirvió para el colectivo portuense para consolidarse como equipo para la próxima temporada.

Este próximo fin de semana les toca el turno a los Sub-12 del Portu, que viajan el viernes con destino a Pozuelo (Madrid) para participar en el Festival Nacional, con la intención de enfrentarse a equipos procedentes de otras territoriales.

En la primera jornada del sábado, los portuenses han sido encuadrados en el grupo B junto a Alcobendas de Madrid y UE Santboiana, jugando su primer partido a partir de las 10:15 horas. De los resultados obtenidos saldrán los distintos cruces para el domingo.

Por su parte, el equipo femenino de seven del Atlético Portuense tiene mañana sábado un torneo decisivo para hacer historia en el club ya que posee la oportunidad de alzarse con el Campeonato Andaluz de Seven Femenino. El torneo se jugará en San José de la Rinconada (Sevilla) y actualmente lideran la clasificación general empatadas a puntos con el CD Universidad de Sevilla, campeón de pasadas ediciones. No han de desaprovechar las chicas esta buena oportunidad de conseguir el título más importante del rugby femenino para el Portu, que les daría el paso a próximos torneos seven nacionales.