Pastor y Kearney, líderes del Andalucía Challenge de Cádiz

Jacobo Pastor es líder del Andalucía Challenge de Cádiz junto con Niall Kearney al finalizar la segunda jornada disputada el jueves 12 de noviembre en el campo de golf Iberostar Real Novo Sancti Petri, con 7 golpes bajo par. A tan solo dos golpes les sigue Pep Anglés, mejor español del Challenge Tour.

Pastor arrancó la segunda vuelta con birdie en el primer hoyo y dos más por los nueve primeros. Lo hizo con un gran juego que él mismo explicó. "He pegado un tirazo en el 1 que la he dejado al lado, a un metro del hoyo; en el 3 he tenido una buena opción pero no la he metido, pero sí en el 4 y en el 6, para ponerme con -3 hoy muy bien. En el 11 he hecho birdie con 2 putts y en el 13 he pegado una buena salida, muy larga, luego he jugado el hierro 3 que me he equivocado porque tenía que haber sido el 4 y al rough. No sé qué me pasa en este rough que no sé jugarlo, me atasco; desde ahí he pegado un sapo, corta de green y he salido con 6 golpes en un hoyo de birdie. Me ha fastidiado porque ahí se rompió la racha de no hacer bogeys y me ha molestado sobre todo por la manera en que lo he hecho".

Explicó además que "he recuperado bien con el birdie del 15 metiendo un putt desde 7 metros pero en el 16, que es un hoyo duro he pegado una salida muy buena al centro de la calle, he hecho un swing malo a la izquierda, al rough que no quería pegar otro sapo y lo he vuelto a pegar. El 17 que es un hoyo muy complicado lo he jugado muy bien, he pegado un 52º con viento cambiante y en el 18 un buen putt que casi entra" para finalizar la vuelta con 69 golpes y un total de 7 bajo par.

Pastor comentó que "estoy contento. Llevo tiempo jugando bien, después de ganar el Alps de las Castillas jugué bien en Italia intentando conseguir categoría para el Challenge Tour y me presioné demasiado, así que ahora voy concentrado en el día a día, en sacar lo mejor de mi juego. En general estoy contento, salvo esos pequeños detalles en el rough que ya no sé ni qué hacer, hablaré con mi entrenador o veré algún video en youtube de cómo no pegar sapos absurdos. Pero en general estoy bien y espero seguir así que aún quedan dos días importantes".

El irlandés Niall Kearney hizo 71 golpes para mantener el liderato, ahora compartido con Pastor, con menos 7: "He luchado mucho, no he tenido muchas oportunidades de birdie por los 9 primeros hoyos, luego vinieron tres consecutivos del 11 al 13 pero he cometido dos errores que me han salido caros. Ahora seguiré la misma estrategia, a jugar tranquilo".

Pep Anglés, miembro del Pro Spain Team de la RFEG, actualmente el mejor español en el Road to Mallorca, ranking del Challenge Tour donde ocupa la 4ª posición, hoy ha firmado una tarjeta limpia de errores, con 5 birdies (cuatro consecutivos desde el hoyo 11 al 13) para 67 golpes y un total de 5 bajo par con los que está en 5ª posición: "He jugado bien, igual que la semana pasada que no fui capaz de reflejar el buen juego. Mi estrategia es sacar lo mejor de mi juego sin obsesionarme con el resultado. La semana pasada terminé +6 el sábado y-5 el domingo, que son once golpes de diferencia y yo estaba igual de contento porque estaba jugando buen golf. Pero la línea es tan fina que lo que parece una debacle pueden ser pequeños detalles que hay que aceptar y no venirte abajo para seguir adelante a luchar por una buena vuelta".

El jueves se hizo el corte en la clasificación que ha quedado en + 4 y lo han pasado un total de 64 jugadores, que serán los que luchen por el título en los próximos dos días. Entre ellos, 13 españoles: Jacobo Pastor (-7), Pep Anglés (-5), Alfredo García-Heredia (-4), Santiago Tarrío (-3), Álvaro Muller, amateur (-2), Emilio Cuartero (-1), Eduard Rousaud, amateur (P), Pedro Oriol (+1), Antonio Hortal (+1), Manuel Elvira (+2), Alejandro del Rey (+3), Alex Esmatges (+3) y Scott Fernández (+3).