El Circuito El Barrero de Sanlúcar vistió sus mejores galas para recibir la gran final del Andaluz de motocross 2019, en la que se decidían nueve de los diez títulos en juego. Aunque la mañana no ayudó, con mucho frío y lluvia hasta el comienzo de las últimas mangas, el público no faltó a su cita con el mejor MX regional para vivir una apasionante jornada. No hubo sorpresas y todos los pilotos que llegaban líderes terminaron ganando el título en sus respectivas categorías.

La relación de campeones andaluces, una vez completada la temporada, quedó integrada por Denis Canto (Jr. 125 cc), Francisco G. Ocaña (85 cc), José Mérida (Mx1 Aficionados), Marco A. Baena (Mx2 Aficionados), Antonio Villegas (Mx3), Antonio Úbeda (Mx4), Antonio Aparicio (Mx2), Francisco Camacho (Mx1), Juan Rey (65 cc) y Jesús Navarro (50 cc automáticas).

En MX1, el granadino Francisco Camacho (Husqvarna) corrió con la calculadora en mente en el circuito sanluqueño y le bastó terminar cuarto para llevar el número uno en 2020. Las dos mangas las ganó el chiclanero José Antonio Butrón (KTM), que se está poniendo a punto de cara al Mundial del próximo año después de casi seis meses de inactividad tras sufrir una grave caída en unos entrenos privados.

El jerezano José Manuel Morillo (Yamaha) aprovechó el parón en el enduro para recordar sus comienzos, dejando clara su clase al terminar segundo, sólo superado por el mundialista. El gaditano Pedro Herrera (Yamaha) completó el podio en Sanlúcar mientras el campeón de 2018, el hispalense Heriberto Cruz, ocupó la cuarta plaza.

En cuanto a Mx2, el hispalense Antonio Aparicio sentenció el título a su favor ganando la primera manga, aunque sólo necesitase tres puntos para asegurarse la corona. El de Yamaha también ganó la segunda para cerrar una gran temporada en la que se ha impuesto en 12 de las 14 mangas disputadas. David Villalba y Denis Canto acompañaron a Aparicio en este último podio de la presente temporada.

Canto, además de ese tercero en Mx2, fue el mejor de los Jr. 125 y se llevó el título en esta categoría.En Mx3, otro sevillano, Antonio Villegas, cerró otro gran año con un nuevo doblete. En Mx4 la victoria fue para el almonteño Antonio Abad (KTM), pero el título se lo llevó el cordobés Antonio Úbeda, segundo en El Barrero.

En las categorías de Aficionados, en Mx1 la última victoria se la adjudicó José Almenara por delante de Alberto Pacheco y el malagueño José Mérida (Kawasaki), que con ese tercer puesto se aseguró el título. En Mx2, doble alegría para el sevillano Marcos Baena, al cerrar el año con un nuevo doblete.

En 65 cc, Juan Rey (Husqvarna) demostró que ha sido el mejor durante toda la temporada y terminó el año con un nuevo doblete. En los más peques de 50 cc Automáticas, dos pilotos se jugaban el título al salir a pista con los mismos puntos, el sevillano Jesús Navarro (Husqvarna) y el malagueño Sergio Navarro (KTM), pero fue el hispalense el que mejor se adaptó a las difíciles condiciones en las que estaba la pista, ganando las dos mangas.

Por último, en 85 cc Promesas, con el título ya decidido a favor del gaditano Francisco Ocaña, la última victoria del año fue para el malagueño David Sánchez.