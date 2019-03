El Nuevo Colombino, otra vez una olla a presión ante el San Fernando

Dos ausencias importantes en cada equipo

En el aspecto deportivo, ambas escuadras tendrán bajas importantes para el encuentro. Si para los locales no podrá estar disponible el central Israel Puerto, por sanción federativa, es duda, con serios problemas para figurar entre los convocados, Alberto Ródenas, quien se tuvo que retirar del partido ante el Almería B con molestias musculares que no han remitido. Los isleños no podrán contar para el choque con el central Antonio Oca por doble motivo, primero por sanción y segundo por lesión, mientras que todo hace indicar que Pedro Ríos, ya recuperado, tampoco será citado para no correr el riesgo de precipitarse. Eso sí, el entrenador isleño recupera para el choque a Nano Cavilla, una vez cumplidos dos partidos de sanción, y ha recuperado para el encuentro de marras a Raúl Palma, bastión de Pérez Herrera en el centro del campo y hombre al que se le echó de menos el pasado domingo en el encuentro en casa ante El Ejido 2012.