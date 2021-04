El Mundial de RS:X se queda sin Blanca

La bandera holandesa sigue ondeando con fuerza en la Bahía de Cádiz tras la segunda jornada del Campeonato del Mundo de RS:X Gotas de Oro. Sus máximos exponentes y defensores de los títulos mundialistas, Kiran Badloe y Lilian De Geus, aguantan un día más los lideratos después de tres nuevas pruebas disputadas este domingo bajo vientos del SE de entre 9 y 14 nudos de intensidad con la racha máxima en 18 nudos y mucha mar de fondo. La nota negativa en esta jornada la puso la retirada definitiva de la andaluza Blanca Manchón, quien a pesar de poner todo su arrojo en navegar con un pie lesionado, se vio obligada a volver a tierra y despedirse del campeonato.

Todas sus compañeras lamentan lo ocurrido pero no es menos cierto que para algunas se abren las posibilidades, dado el extraordinario rendimiento demostrado por la andaluza en el primer día de pruebas. De Geus aguanta en cabeza después de ganar una prueba, con un cuarto y un segundo en las otras, lo que unido al descarte de un séptimo, le permite mirar con distancia la pelea que se abre entre sus rivales. A seis puntos de la holandesa se sitúan la israelita Katy Spychanov y la polaca Zofia Noceti, empatadas en el segundo y tercer puesto con una victoria parcial cada una. A la israelita le vale la suya en la última prueba del día para resolver de su lado el empate, mientras que la polaca no puede lucir su primero al pinchar con un décimo en la segunda prueba. Con Manchón fuera del campeonato, la primera española es la Sub 21 balear Zoe Fernández, que firma el vigésimo puesto provisional.

El gaditano Juan Manuel Moreno sube dos puestos, al 18, pero continúa lejos de los mejores

Entre los hombres, el defensor del título sigue en racha y con un tercero, un primero y un segundo y la posibilidad de descartar el once del sábado, pone ya nueve puntos entre él y sus seguidores. También aquí la lucha por el podio es máxima, con el italiano Mattia Camboni, 2º, 4º y 6º, y el israelita Yav Cohen, 1º, 3º y 3º, empatados en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Ambos hacen los deberes para poder deshacerse de un mal resultado del día anterior y escalan al codiciado podio, del que cae el griego Vyron Kokkalanis, ahora cuarto con siete puntos más. Tampoco fue un buen día para el polaco Piotr Myszka y el israelita Tom Reuveny que salvan los muebles gracias al descarte y saldrán este lunes desde el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Entre los españoles, el canario Ángel Granda acaba el día con una victoria que le permite seguir décimo quinto, mientras el local Juan Manuel Moreno sube dos puestos hasta el 18º tras marcarse un séptimo en la primera prueba de la jornada. El top 3 nacional lo completa Iván Pastor, que baja al puesto 23º penalizado por un inoportuno fuera de línea con pena máxima.

Para este lunes se mantiene el horario de salida a las 12:00 horas para tres nuevas pruebas y un parte que anuncia vientos muy similares. En estos dos últimos días de competición, los deportistas que así lo han solicitado previamente podrán realizarse los test PCR en el mismo centro antes de partir a sus respectivos países, haciendo uso de un servicio puesto a su disposición por la organización en colaboración con el Centro de servicios diagnósticos en medicina SYNLAB.