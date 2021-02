Intensa jornada de competición el viernes 19 de febrero con pruebas para todos los niveles y seis pistas a pleno rendimiento en las instalaciones de Dehesa Montenmedio en la disputa del Sunshine Tour. Con el Gran Premio Equine America del domingo a la vista, se ha disputado la segunda calificativa con una emocionante prueba puntuable para el Longines Ranking FEI bajo un baremo de A con crono y desempate.

91 caballos han disputado el Trofeo Catunambú a 1.50m y solo 15 binomios han logrado pasar al desempate que finalmente concluía con victoria del jinete francés Olivier Perreau y su yegua GL Events Venizia D’Aiguilly.

Este binomio, que nunca había estado en la Dehesa Montenmedio, ya acumula primeros puestos en pruebas importantes como el CSI5* Le Saut Hermès en 2019 o el Gran Premio del CSI4* de Gorla Minora en Italia. Esta vez, en Vejer de la Frontera, unas escasas centésimas de segundo le colocaban por delante del checo Ales Opatrny.

Perreau contó que "estoy muy contento de estar en el Sunshine Tour, nunca antes había venido. No hacía más que escuchar cosas buenas del Tour y la verdad es que me he encontrado con un concurso fantástico, hecho por y para jinetes y caballos. La organización es excepcional y los jefes de pista muy buenos". El francés explicó que "mi yegua ha saltado muy bien la primera manga y en el desempate ha sido muy rápida, ella es naturalmente muy rápida y ha saltado muy muy bien ¡Vamos a por el Gran Premio del Domingo!"

En tercer lugar, un brillante David Will, ganador el día anterior de la prueba grande del día, esta vez con su caballo Ted. El jinete alavés Álvaro González de Zárate ha sido el único español que lograba pasar al desempate montando a Dry Corn un hijo de Diarado y madre por Cornet Obolensky y que por tanto veremos en el Gran Premio Equine America del domingo junto con Manuel Fernández Saro como dos únicos representantes nacionales. En el Medium Tour C, prueba de 1.45m, Richard Vogel ha vuelto a demostrar que tanto él como sus caballos están en plena forma. Con Ride Smart Never Walk Alone ya ganó una prueba la semana pasada y el viernes lo ha vuelto a hacer. El binomio se ha impuesto en la segunda prueba ranking del día por delante del italiano Luca Moneta con Etoile VD Wijnhoeve y Matthew Sampson con Curraghgraigue Obos Flight.

Para Richard es un honor poder trabajar en estas instalaciones con sus caballos y su equipo "en el que estamos David Will, Nicola Pohl, Veronica Tracy, Annabel Joost, Donald Whitaker y yo. En total hemos traído 14 caballos, y yo en concreto 8 para mí. Mi plan es ir preparando los caballos jóvenes, que vayan cogiendo confianza en las diferentes pistas y terrenos e ir introduciéndolos en la competición de más altura. Para los mayores quiero tenerlos en forma y frescos de cara a la temporada que viene".

Por último, en la prueba más importante del Small Tour el líder indiscutible ha sido el jinete gallego Javier González Fraga y su caballo de 9 años Bubalu. Javier, veterinario de profesión, es un amante de la cría de caballos y un referente en el sector en España. Comentó que "A Bubalu lo creé yo, me refiero, yo inseminé a mi yegua, lo crie, lo desbravé y aquí estamos, muy contento".

Señaló además que "lleva competidas tres pruebas en este Sunshine Tour y ha ganado dos de ellas. En el Gran Premio de la semana pasada hizo cero en la primera manga, pero fue una pena porque derribé en el desempate. No tenía la experiencia suficiente para un desempate de Gran Premio, me equivoqué un poco en un doble y derribé. Hoy en la prueba éramos 94 caballos así que no puedo estar más contento. Sabía que la única opción para ganar era ir muy rápido y quitar trancos. Las vueltas a las dos combinaciones eran puntos calientes para quitar tiempo. He estado siguiendo por el live streaming otros caballos y he visto que se podían quitar trancos. Me he arriesgado y he ganado”.

Javier, o Fino, como le llaman cariñosamente sus amigos, ha venido, además, con seis caballos jóvenes. "He clasificado para la final de jóvenes con cuatro, dos de 6 años y dos de 5 años. Me falta un cero con los otros dos que espero conseguir entre el lunes y martes". Añadió que "tengo que decir que me siento súper orgulloso porque los caballos que salto son como hijos míos, están todos inseminados y criados por mi y eso me genera mucha satisfacción!"

Una prueba con mucha participación y disputada en la pista principal David Broome bajo un baremo de A con crono en la que la irlandesa Kellie Allen y el francés Stanislas de Malet han clasificado segunda y tercero, respectivamente con Beetlejuice y Urican. El sábado 20 de febrero tendrán lugar los Grandes Premios del Small Tour, Gran Premio Indiba, y del Medium Tour que se adelantan un día según el calendario previsto. Además, el Pequeño Gran Premio se celebrará en la pista verde Guaraná Champeix. Todas las pruebas podrán seguirse en directo a través del canal oficial ClipMyHorse.TV y la web y app del Circuito.