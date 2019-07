Marcos Ramírez: "¡Ha sido el mejor fin de semana de mi vida!"

Tras terminar segundo en la carrera del Gran Premio de Alemania correspondiente a un Campeonato del Mundo de Moto3 en cuya clasificación general se ha colocado cuarto, el piloto conileño Marcos Ramírez ha explicado sus sensaciones en su perfil de Twitter: "¡Ha sido el mejor fin de semana de mi vida! Para mí ha ido todo perfecto excepto que ayer sábado, después del QP, tuve que ir a infiltrarme la rodilla porque no podía ni moverla ni andar... Lo de hoy domingo era una incógnita y lo he hecho lo mejor que he podido. He intentado escaparme pero, cuando casi lo había conseguido, la pierna me dijo basta y no pude apretar más".

Esas molestias mermaron las opciones de repetir la victoria lograda en Montmeló: "Decidí mantenerme en el grupo con la pierna relajada y apretar al final, pero no pude llevarme la victoria por poco. Aun así, un segundo puesto sabe muy bien antes de las vacaciones de verano. Estoy muy contento además por el equipo, pues hemos terminado primero y segundo, y sobre todo por el ritmo y la decisión que he tenido durante cada entreno y por estar liderando y tirando del grupo, intentando tensar la cuerda y realizar una carrera rápida. Ahora, a disfrutar del verano y Brno".