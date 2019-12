Al Chiclana le ha venido bien para asimilar el carrusel de emociones vivido en las últimas jornadas de liga. A pesar de estar tan cerca de las vacaciones navideñas, el entrenador, Lupi, considera que "este parón me ha parecido hasta necesario para descansar, sobre todo mentalmente". Los blancos consiguieron poner tierra de por medio con el descenso, del que ahora le separan dos puntos, tras ganar en casa al Torreblanca. Esta era, además, su segunda victoria consecutiva después de encajar un 6-0 en Huelva ante el Atlético Onubense, que les hizo tocar fondo y supuso el punto de inflexión para empezar a cambiar el rumbo.

"Esas dos victorias nos hacen abordar la situación desde otra perspectiva anímica, pero a efectos clasificatorios todo depende de lo que hagamos el domingo en Isla Cristina", cuenta Lupi. "Hemos sacado la cabeza del pozo pero somos conscientes de que seguimos en zona de peligro. Si somos capaces de ganar el domingo sí podemos albergar la motivación de estar más tranquilos ante el siguiente encuentro en casa, donde ya se abriría un horizonte distinto. Pero ahora mismo esto es hablar por hablar. Hay que ir paso a paso y lo primero es el Isla Cristina".

A estas alturas de curso, y exceptuando al líder, del segundo clasificado al descenso apenas distan diez puntos. La clasificación está tan igualada que no permite prever aún los equipos que destaquen claramente ni para bien ni para mal. "El grupo no se va a romper, de no haberlo hecho ya no lo va a hacer. Hay una igualdad manifiesta y jornada tras jornada se ven resultados que lo atestiguan, que ya no son sorpresa. La realidad es que hay equipos que tienen mejor plantilla y juegan mejor y no están en los primeros puestos, que están siendo ocupados por otros que han aprovechado mejor sus oportunidades. La igualdad va a predominar toda la temporada, pero en una liga regular lo lógico es que los mejores se acaben imponiendo, porque las buenas rachas no duran eternamente", comenta el míster.

Según el propio Lupi, esta situación beneficia al Chiclana. "Tenemos que ser optimistas y por eso creo que nos viene bien. Después del mal comienzo que hemos tenido, si ganamos en Isla Cristina seguimos teniendo opciones de estar en la zona alta. Será entonces cuando se defina si vamos a tener el rol de salvar la categoría u optar a algo más", reconoce, añadiendo que "yo lo tengo muy claro: el camino es largo y nuestro objetivo es demostrar que tenemos equipo de sobra para estar ahí y hacerlo con victorias. A día de hoy es evidente que estamos muy cerca del descenso y que tenemos que seguir sumando triunfos para alcanzar la meta".