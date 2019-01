Lolo Guerrero y Bruno, bajas probables en el San Fernando

El San Fernando CD ya prepara con intensidad el derbi provincial que disputará el próximo domingo en tierras sanluqueñas. Los pupilos de José Pérez Herrera se ejercitaron este miércoles sobre el césped del Municipal de Bahía Sur para preparar el encuentro ante el Atlético Sanluqueño, donde se pretende dar continuidad a la gran victoria que se cosechó el pasado domingo ante el Sevilla Atlético.

Sin duda alguna, el duelo con el equipo sanluqueño será especial para algunos componentes del cuadro azulino, concretamente Pedro Ríos y Carri. En el caso del jerezano, hace ahora 20 años que vistió la camiseta verdiblanca casi en sus inicios como futbolista. Y en el caso del isleño, cabe recordar que antes de fichar por el club azulino perteneció al equipo sanluqueño. Por este motivo, ambos volverán a la que un día de su carrera fue su casa.

El equipo de La Isla tiene serios problemas con jugadores que, en un principio, son puntales en las alineaciones de José Pérez Herrera. Por un lado, el técnico jerezano no podrá contar, casi con total seguridad, con Bruno Herrero. El centrocampista, que se retiró el pasado domingo con problemas en el aductor, se ha sometido a principios de semana a diferentes pruebas médicas y se estaba pendiente del alcance de la lesión. De momento no ha entrenado y su participación en el derbi es casi imposible.

Por otro, Lolo Guerrero, que fue baja por una microrrotura en su pierna derecha, estuvo haciendo carrera continua en el campo y, aunque sus molestias han remitido, no parece probable su recuperación de cara al encuentro.

El tercero en discordia es Pablo Sánchez. El extremo gaditano no pudo trabajar al padecer un proceso gripal y habrá que esperar cómo transcurre la semana para saber si el entrenador puede contar con su concurso. El último hombre que no pudo entrenarse, también lesionado, fue Vera, que lleva dos semanas con problemas musculares.

En el haber se halla la recuperación de Diego Simón, que trabajó con todos sus compañeros con absoluta normalidad, una vez recuperado de sus problemas, y estará disponible para el encuentro en El Palmar sanluqueño.

Por otra parte, el deporte de San Fernando se vistió de luto tras la noticia del fallecimiento de Manuel Prado Fernández, que fuera concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando. El óbito de Manolo Prado provocó una gran consternación y todos los estamentos deportivos de la ciudad emitieron comunicados dándole el pésame a la familia. Fueron numerosos los representantes deportivos de San Fernando los que ya por la noche se personaron en el tanatorio para dar las condolencias y lo cierto es que se vivieron momentos muy emotivos.

Prado fue delegado de Deportes en dos legislaturas, así como secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2005. Impulsor de la celebración de los Juegos Iberoamericanos de atletismo en La Isla, fue un hombre cercano a todos los deportes, teniendo gran pasión por el equipo de fútbol de su tierra, un San Fernando CD del que era el socio número 62. El club isleño emitió un bonito comunicado recordándole. Este jueves, a las 17:00 horas, está prevista la misa en la iglesia de San Francisco. Descanse en paz.