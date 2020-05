Juanmi Mateo pone punto y final

Baja definitiva para el Cádiz CF Virgili una vez que ha finalizado antes de lo previsto la temporada 2019-20. Se trata del portero Juanmi Mateo, quien ha comunicado que cuelga las botas como jugador de fútbol sala en activo.

Juanmi Mateo tiene decidido dejar atrás su etapa sobre la cancha para centrar todo su esfuerzo en la finalización de sus estudios, el Grado de Fisioterapia en la Universidad de Cádiz, que seguirá compatibilizándolos con la práctica en exclusiva del fútbol playa, deporte con el que ha alcanzado la internacionalidad absoluta con la selección española.

La junta directiva del Cádiz CF Virgili ha agradecido personalmente al jugador su dedicación y compromiso mostrados esta temporada y le abre las puertas a su incorporación futura a la estructura técnica del club, deseándole el mayor de los éxitos a nivel personal, académico y deportivo en esta nueva etapa que se presenta.

Juanmi Mateo es un gaditano que en enero cumplió 20 años. Su periplo deportivo comenzó en el CD Géminis y posteriormente pasó un año por el Domingo Savio antes de regresar al Géminis, donde cumplió los ciclos de cadete y juvenil antes de disfrutar la campaña actual de su primer año sénior en el Cádiz CF Virgili.

Fuera de las canchas está su faceta en el fútbol playa como jugador del Cádiz CF Sotelo, con el que se proclamó subcampeón de Liga Nacional en dos ocasiones, siendo MVP y campeón con la selección andaluza en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas.

Juanmi Mateo ha dejado una carta en la que oficialmente echa el telón a su ciclo en el fútbol sala.

"Un día como otro termina un partido, me quito las rodilleras y las coderas y me ducho , sin saber que iba ser la última vez que lo haría.

Hay veces que la vida te pone por delante decisiones difíciles, que cuesten lo que cuesten debes afrontar y decidirte. Y me tocó.

Hasta aquí llegó mi etapa como jugador de fútbol sala. Más de 15 años, desde que no llegaba al larguero ni saltando, hasta ahora que puedo darle con la cabeza.

Me toca dedicar muchas más horas de las que le he dedicado a mis estudios y a mi futuro profesional desde un punto de vista diferente a lo deportivo, así como seguir paralelamente con mis andaduras en el mundo del fútbol playa que tantas alegrías me ha dado hasta el momento.

No ha sido nada fácil tomar esta decisión, pero ya solo me queda dar las gracias.

Me podría quedar hasta mañana agradeciendo a todos y cada uno de los que me habéis acompañado más o menos tiempo en estos mas de 15 años. Desde entrenadores, pasando por personal sanitario, de compañeros, de amigos , de padres y madres, de incluso rivales, de todos me llevo un aprendizaje y gracias a los mismos me considero que he crecido en todo los ámbitos, desde esa época que no llegaba al larguero ni saltando hasta ahora.

Gracias al desaparecido CD Géminis que ha sido el club de mi vida prácticamente, del cuál me llevo la mayoría de los recuerdos más bonitos que me ha hecho vivir este deporte y al Cádiz CF Virgili por hacerme disfrutar tanto y darme tantos buenos momentos en solo un año. Le deseo la mayor de la suerte y siempre diré con orgullo que mi último año fue en este gran club.

Con todo el dolor de mi corazón me toca decir hasta pronto. Gracias a ese bendito balón que no bota y a esa portería tan pequeña pero grande a la vez, me considero una de las personas mas afortunadas ahora mismo y sobre todo orgullosa de haber vivido tantos y tantos recuerdos y momentos con tantas personas que para mí ya son imborrables e inolvidables".