Juanito Argudo, a por todas en el Chiclana

Cualquier gaditano que presuma de conocer la historia del Cádiz CF y el fútbol provincial sabe quién es Juan Andrés Argudo Peña, más conocido como Juanito. El medio centro del filial amarillo, que ahora tiene 31 años, debutó en Segunda B con el primer equipo cadista y también formó parte del Poli Ejido y La Hoya Lorca en dicha categoría. Curtido en Tercera División, donde ha jugado la mayoría de su trayectoria deportiva, ha podido vivir del fútbol a lo largo de la última década. Su último club fue el St. Joseph gibraltareño y este curso ha aterrizado en el Chiclana CF para competir en Primera Andaluza.

"Lo que tengo con el fútbol es veneno. Me apasiona todo lo relacionado con él, tanto profesional como la vida en el vestuario, por eso no juego por motivos económicos", comienza rotundo Juanito. Porque para él jugar en la división regional no es bajar el listón. "Ni siquiera me lo he planteado, pues solo tenía ganas de estar en un equipo que trabajara y compitiera bien, en el que hubiera buen grupo y donde disfrutara jugando al fútbol", se sincera. El pivote defensivo sigue teniendo la idea de jugar "al más alto nivel posible. El mundo del fútbol da muchas vueltas de un año para otro y yo todavía me considero un niño, con ganas de correr y de jugar".

El gaditano llega al Chiclana CF a través de los futbolistas más veteranos del club, con los que ha coincidido en etapas anteriores. "Me comentaron que se estaba haciendo un gran equipo y me hablaron del proyecto. Lo que más me atrajo fue la inclusión de la escuelas deportivas de la ciudad y que lo conformaban gente con muchos años en el mundo del fútbol. Además, estoy cerca de casa y puedo compaginarlo con el trabajo", cuenta. Entonces habló con Lupi y Pepe Núñez para ofrecerse, "aunque ya había bastantes jugadores en mi misma posición", y ambos estuvieron de acuerdo en incluirlo en la plantilla. Juanito afirma que "actualmente es complicado encontrar grupos como el Chiclana, por eso quiero formar parte de esto". Desde entonces,el medio centro ha salido de titular en los tres partidos disputados, contando con la confianza del entrenador, "y eso me da seguridad para jugar mejor".

Aunque conocía a media plantilla, "los juveniles me han sorprendido para bien, sobre todo por su forma de trabajar tan organizada. Compiten de forma espectacular y tienen una disciplina, un nivel técnico y unos valores que me recuerdan al fútbol de antaño". Esa es también una de las razones que forma parte de los mimbres del Chiclana para reunir a este gran grupo. "Aunque no sea un equipo profesional trabajamos como tal y el nivel de compromiso es completo", asegura. El equipo es consciente de que tiene buena plantilla y buen cuerpo técnico, con lo que "se dan todos los factores para que estemos arriba. Por todo ello el objetivo tiene que ser ascender; es algo que, en este caso, va implícito".