Juan Reyes: “El objetivo es sufrir menos que la pasada temporada”

El entrenador del Conil, Juan Reyes, valora de forma positiva la trayectoria del equipo cuando está a punto de completar el primer cuarto de la temporada, unos compases iniciales en los que ha tenido que empezar de cero tanto por su estreno en el cargo como por las numerosas incorporaciones de la plantilla.

Clasificado en mitad de tabla, en el 11º puesto, con 10 puntos producto de dos victorias y cuatro empates en nueve encuentros, hasta la derrota del pasado fin de semana en la visita al filial del Ceuta podía presumir de dirigir a la escuadra menos goleada del grupo 10 de la Tercera División RFEF. Así y todo, con sólo seis goles encajados la defensa parece ser el eje sobre la que sustenta un proyecto encaminado a la lucha por la permanencia.

Análisis del arranque de curso. “Creo que el Conil está haciendo las cosas bien. Bajo mi punto de vista, mereceríamos estar más arriba y con más puntos. Por desgracia, errores como la expulsión el día del Córdoba B o el día del Ceuta B nos han penalizado en exceso. Con igualdad numérica podíamos haber sacado algo más en esos encuentros. También el día del Utrera, que fuimos superiores y una mano tonta al final supuso el penalti nos quitó dos puntos. En mi opinión, perfectamente podríamos llevar por lo menos cuatro puntos más. Pero el fútbol es así”.

Conceptos y trabajo. “Me siento satisfecho de lo que hemos hecho hasta ahora más allá de los partidos. Me refiero a los entrenos, el trabajo diario. El equipo es muy nuevo, integrado por mucha gente que no había jugado en Tercera, con canteranos por formar, que no habían jugado entre ellos. Había que hacer plantilla nueva y la hemos hecho. Poco a poco, el juego va a mejor, estamos teniendo buenas sensaciones incluso con el balón, realizando un buen fútbol dentro de lo que es la categoría. Tengo la impresión de que hasta la afición está contenta con nuestro fútbol”.

"Hacemos buen fútbol, para lo que es la categoría, y creo que la afición se ha ilusionado"

La dificultad de la categoría. “De los rivales puedo decir que más o menos es lo que esperábamos. Aquí cualquiera te puede ganar. Fuera de casa resulta muy difícil ganar. Para mí, el Puente Genil es la sorpresa negativa, aunque creo que, por su potencial, irá subiendo puestos. De la zona de arriba me están sorprendiendo de manera positiva los filiales, Sevilla C y Córdoba B, que está haciendo un comienzo espectacular”.

Progresión de la plantilla. “Hay jugadores que aún pueden dar más. Cada vez hay más gente enchufada y está saliendo todo mejor como bloque. El aspecto defensivo me parece destacable. El pasado fin de semana en Ceuta, perdiendo 1-0 y cuando ya estábamos volcados, nos metieron el segundo, pero quitando eso, en la jornada 10 éramos el conjunto menos goleado. Por el contrario, arriba sí nos falta el último pase, la última jugada y, por supuesto, acierto de cara a gol”.

Ni hablar de refuerzos. “No hemos barajado absolutamente nada. Lo único que falta es suerte arriba, filtrar bien el último pase. De momento confiamos en lo que tenemos y seguro que vamos a ir encontrando chispa arriba”.

La afición. “Está respondiendo bastante bien. Al Pérez Ureba están viniendo más aficionados incluso que antes de la pandemia. La gente tenía ganas de fútbol. Y también le estamos dando motivos para que se ilusionen. Hasta en los empates contra el Recreativo y el Utrera se fueron con buenas sensaciones porque pudimos ganar”.

Siguiente compromiso. “El domingo recibimos al Ciudad de Lucena a las 12:00 con la baja segura de Calderón, por sanción tras las dos amarillas que vio en Ceuta. Los dos descartes los decidiré poco antes de partido”.

El objetivo final. “Aunque suene a frase hecha, vamos partido a partido. No nos hemos marcado un objetivo de puntos al final de la primera vuelta. El gran objetivo es la permanencia, intentar llegar a la salvación lo antes posible para sufrir menos que el año pasado”.