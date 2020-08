Uno de los nuevos fichajes del San Fernando Club Deportivo de cara al proyecto de la temporada 2020/2021, el guardameta José Perales, fue presentado el lunes 10 de agosto en la sala de prensa del Estadio Iberoamericano por el director deportivo de la entidad, Alberto Achirica, que reconoció que "es un orgullo que defienda este escudo y que esté con nosotros".

El nuevo portero del San Fernando comenzó su puesta de largo detallando su satisfacción "por estar aquí porque desde el primer momento que surgió la posibilidad me informé del club y de la ciudad y todo lo que he recibido han sido cosas maravillosas".

Explicó, además, que "ha sido desde el primer momento mi primera opción, tenía claro que quería volver a España después de haber estado fuera y que las cosas me hayan ido bien, pensaba que era el momento ideal para conseguir en España los éxitos que he conseguido fuera, creo que es una muy buena oportunidad para mí".

Sobre su paso por el Dinamo Tbilisi, Perales afirmó que "ha sido una experiencia muy positiva" porque "he aprendido mucho tanto a nivel personal como deportivo, cuando uno está fuera de casa necesitas abrir todos los sentidos y a veces desarrollas alguno que creías que no existía, pero tienes que estar atento a todo, tienes que adaptarte a cosas nuevas cada día y vives experiencias inolvidables como fue estar muy cerca de clasificarnos para jugar la fase de grupos de Europa League, el ganar una Liga…".

Aun así, el nuevo portero azulino dejó claro que "tenía claro que si no era a un proyecto ganador no me valía la pena volver a España. Era lo que yo quería: quedarme aquí en un proyecto ganador, si no se hubiera dado seguramente hubiera buscado otras opciones fuera para seguir ganando". En este sentido, mostró su ambición confesando que "en este momento de mi vida me coge en muy buen momento y no quiero jugar por jugar, quiero salir cada domingo a ganar".

Su decisión, además, ha sido "fácil de tomar porque todo lo que me llegaba era muy positivo. Coincidí con Omar y con Sandro Toscano, me hablaron maravillas del club y de la ciudad. Otros compañeros de aquí cerca me han hablado del clima, que es muy parecido a Mallorca. Me han dicho que la gente es muy cercana y cariñosa, que te intentan ayudar y al final son cosas que hay que valorar".

En cuanto a sus cualidades, José Perales se definió como un portero "seguro" al que le gusta "transmitir seguridad a los compañeros, hacer las cosas sencillas y transmitírselas a los compañeros para que sepan que están bien protegidos atrás".