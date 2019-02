Golpe sobre la mesa del Recreativo Portuense

El pasado domingo fue un buen día para Carlos Cabeza, una de las incorporaciones del Recreativo Portuense avanzada ya la campaña. Su gol de penalti a lo Panenka, engañando al portero balonista Rubén, acababa suponiendo una victoria muy importante para un equipo que, en mala racha, afrontaba un duelo difícil ante el segundo clasificado, el Balón de Cádiz, temiendo aproximarse a la zona baja.

"Barberá quiso tirarlo pero yo tenía claro que, si nos favorecía un penalti y me lo permitían, mi intención era la de lanzarlo", explica el futbolista, quien refleja no haber tenido dudas y optar por una modalidad "que ya había practicado en algunas ocasiones a lo largo de mi carrera".

El triunfo fue muy celebrado por el club. "Aunque el resultado más cercano era el empate a uno ante el Bazán, nos precedía una serie de tres derrotas consecutivas, en la que se incluye un 3-0 ante el Tesorillo que nos hizo mucho daño, que fue la gota que colmó el vaso y nos hizo cambiar el chip" refiere el ariete, quien entiende que la victoria en El Rosal "supone un golpe sobre la mesa que nos da un subidón de moral, pues hemos doblegado a un conjunto poblado de gente joven, que toca bien el cuero y que entrena bastante".

El orden defensivo mostrado por los rojiblancos es uno de los factores que determinaron el éxito, toda vez que los amarillos nunca se encontraron cómodos, topándose con dificultades para la circulación de la bola. La expulsión del lateral derecho Ángel en el 84' al ver la segunda amarilla tras una dura entrada sobre Campillo supuso un elemento que debilitó el último empujón de los locales.

Carlos Cabeza arribó al Recreativo Portuense en diciembre. Debutó el día 16 en La Menacha ante el Algeciras B, partiendo desde el banquillo. Desde entonces ha sido titular en cinco ocasiones, saltando al campo desde la suplencia en dos, y ha estado presente en todas las convocatorias.

"He vuelto a jugar tras tres años de ausencia pues me servirá para ampliar conocimientos como técnico de cara al futuro"

El jugador decidió atender la llamada de Juanjo Durán y volver a los campos, de los que llevaba ausente tres años, siendo la camiseta del Xerez Club Deportivo la última que se enfundó, en una trayectoria que incluye la cantera del Cádiz y escuadras como el Guadalcacín. "Me iba a sacar el nivel 3 de entrenador, pero el curso no se desarrolló por falta de alumnos. Compaginar el curso y el balompié no era posible, pero mi trabajo no supone un inconveniente, de modo que acepté pues amo el fútbol y jugar me servirá para ampliar mis conocimientos como técnico de cara al futuro. Siempre se aprende más sobre el césped que en casa", explica el delantero, que ha marcado dos goles, ambos cruciales, pues determinan sendas victorias (el tanto anterior supuso el 1-0 contra el Alcalá del Valle).

El jugador, de 27 años y que se desenvuelve habitualmente en la mediapunta, entiende que va cogiendo "confianza e importancia dentro del conjunto" y que su estado de ánimo es el de "tener ganas de que lleguen los duelos".

La próxima cita será el domingo a las 16:30 horas en el Marcos Monge, cuando los recreativistas reciban a un Villamartín cuarto en la tabla, con 44 puntos, una escuadra que quiere seguir en el grupo de privilegio y que no puede confiarse ante la cercanía de Ubrique (40), Bazán (40) y Jerez Industrial (39).

La directiva que comanda Antonio Flor ha elegido un horario vespertino en lugar del matinal, más usual. La entidad quiere ver la respuesta de los aficionados en un segmento distinto, ante el rival mejor clasificado que, a priori, resta por visitar el campo recreativista y en un día en el que no habrá coincidencia de horarios con Real Madrid, Barcelona, Cádiz ni los dos otros equipos portuenses, Estrella y Racing (los racinguistas no compiten pues descansa la Tercera Andaluza).