Presentado a su vez por el también periodista linense Rafael Almansa, que lo ha calificado como número 1, García ha recordado la grandeza del Trofeo, por el que han pasado los mejores jugadores de cada época, incluyendo a Pelé, Cruyff o Messi, entre otros. Sin ser el más antiguo, honor que le corresponde al Teresa Herrera, ha valorado al torneo decano de los cuadrangulares y la nueva fórmula de este año, motivada por los cambios del fútbol actual y los intereses económicos y televisivos por la aparición en escena de China, Japón y Estados Unidos, destinos de los conjuntos punteros en pretemporada.

Después de eso, el ganador de tres Premios Ondas ha repasado la actualidad, política más que deportiva, de España, "un pais de Tercera División porque nuestros políticos no son de Primera, la Justicia no es independiente y la comunicación no es ni libre ni plural". José María García en estado puro durante una hora, aunque para muchos de los presentes le ha faltado hablar del Trofeo.

Sí lo han hecho el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que ha insistido en que el torneo es una "prioridad en su gestión", ha destacado el formato de "dos finales" y ha agradecido los esfuerzos de Las Palmas y Betis para acudir a la Tacita de Plata.

Por último, el alcalde, José María González, ha cerrado el acto con una demostración de su afición por el balompié, al ser el único que ha hablado, uno por uno, de los tres equipos de esta edición.

