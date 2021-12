Fútbol sala: difícil visita del Cádiz CF Virgili a Jaén

El Cádiz CF Virgili se desplaza este sábado 4 de diciembre hasta Jaén para enfrentarse al filial del Jaén FS Paraíso Interior, en un partido que se jugará a partir de las 16:30 horas en el Pabellón La Salobreja, en el encuentro correspondiente a la jornada 12 del Grupo V de 2ªB RFEF Futsal y que será televisado por la RFAF TV.

Los de Sergio Barroso llegan al partido después de haber conseguido ganar como local al Zambú CFS Pinatar por 4-2, firmando hasta la fecha el partido más completo de lo que lleva de temporada; mientras que el Jaén FS B Paraíso Interior hará lo propio tras empatar 2-2 como visitante ante el Nacex Alcalá FS.

Pero el técnico avisa de que "no hemos hecho nada y no nos podemos subir a una nube que no es nuestra. Seguimos sabiendo que estamos a tres puntos de la zona de descenso, de la que queremos despegarnos. Tenemos asimilado que eso tiene que darse con una buena dinámica de entrenamientos y de un nivel de autoexigencia como los que llevamos últimamente" y añade que "realizar un partido bueno es relativamente fácil de conseguir, pero esto va a más y va de subir el listón cada día".

En relación al rival especifica que "creo que es un rival que va a estar en puestos de playoff a final de temporada gracias al enorme trabajo de los chavales, Javi Roca y su cuadro técnico" y analiza que "el año pasado ya cambiaron de ciclo y apuntaban maneras interesantes, y este año han aumentado muchísimo sus prestaciones. Hay que tener mucho ojo con ellos, sobre todo a partir de enero. Es un rival muy rocoso y competitivo y que te obliga a tener un elevado nivel de concentración, de intensidad y de inteligencia, para poder optar a puntuar y más en su casa".

La convocatoria, abierta hasta última hora, tendrá que ser conformada con las bajas confirmadas de Mota y Joselito; y las dudas de Óscar Lojo, Germán Cruz e Iván Jiménez.