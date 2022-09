El San Fernando destituye a Nacho Castro y elige a Salva Ballesta

La derrota en Alcorcón (2-1) pasó factura. La imagen ofrecida por el San Fernando CD, sobre todo en la segunda mitad, han acelerado la marcha de Nacho Castro, que se hizo oficial este martes y se anunciará en la mañana del miércoles. El técnico asturiano, que ha pagado en exceso el final de temporada pasado, donde el equipo estuvo diez partidos consecutivos sin ganar, deja de ser el timón del equipo isleño cuando en verano se había confirmado su estancia en el banquillo por las dos próximas temporadas, siendo la piedra angular del proyecto del San Fernando en Primera Federación.

Pero las cosas no han ido bien en este inicio de temporada y el equipo azulino, que ha alternado buenas actuaciones con otras no tan afortunadas, solamente ha conseguido una victoria en cuatro partidos, el que inauguraba la campaña ante el Ceuta, luego se conseguiría un valioso empate en Badajoz, donde los isleños hicieron el mejor partido hasta el momento, y las dos derrotas consecutivas, en casa ante el Racing de Ferrol y el pasado domingo ante el Alcorcón, han condenado al entrenador asturiano que, desde este martes, deja de pertenecer al equipo de La Isla. Tanto es así, que Nacho Castro manifestó durante el entrenamiento a sus jugadores que le habían comunicado su cese, aunque todavía se estaba negociando la rescisión del contrato, en clara referencia a su posible marcha y a modo de despedida.

Lo cierto es que el ambiente se había enrarecido en los últimos días y, al margen del resultado cosechado en tierras madrileñas, la imagen y las sensaciones del equipo en la segunda parte revivieron lo ocurrido a final de temporada y eso ha sido determinante en la decisión que ha tomado la directiva del cuadro azulino, con Louis Kinziger a la cabeza.

Ha sido el presidente del club azulino el que se ha reunido, en los últimos días y últimas horas, junto al director deportivo, David Vizcaíno, con el técnico y aunque la decisión ha sido dura y consensuada, lo cierto es que, según fuentes del club, tanto el presidente como el máximo mandatario en la parcela deportiva, han pasado un mal momento al tener que tomar la decisión, principalmente por la amistad que les unía.

Pero los hechos han sido determinantes y desde el seno de la afición se reclamaba la sustitución del entrenador que ya tiene relevo en el banquillo. Se trata de un viejo conocido, Salva Ballesta. El ex delantero ya estuvo y realizó una gran campaña con el Algeciras y el año pasado llegó demasiado tarde para poder salvar al UCAM Murcia del descenso, pero no cabe duda que llega a La Isla un entrenador muy diferente al que se va, con mucho carácter y que no negocia el esfuerzo.

La directiva azulina estuvo barajando hasta última hora tres hombres para coger las riendas del equipo y, aunque Ballesta era el mejor colocado en la parrilla de salida, también se pensó de manera significativa en el actual entrenador del Atlético Sanluqueño, Antonio Iriondo que, como en casi todas las ocasiones en las que hay revuelo en el equipo isleño suena su nombre. El tercero en discordia era el jerezano Ruano, aunque éste parecía el más alejado.

Salva Ballesta arribó a la ciudad isleña y tuvo un encuentro con Vizcaíno y con Kinziger para posteriormente poner rumbo a las oficinas del club. La entidad isleña ha anunciado que ya desde la jornada de estey miércoles comenzará a entrenar al equipo de cara al trascendental partido que tiene el San Fernando el sábado, a partir de las siete, ante el San Sebastián de los Reyes, donde se espera, si se solucionan los problemas burocráticos, que ya se siente en el banquillo el nuevo entrenador azulino que, presumiblemente, será presentado al finalizar la sesión preparatoria de este miércoles.