Nacho Castro seguirá en el banquillo del San Fernando

Estaba en el aire saber si Nacho Castro cumpliría sus dos años de contrato con el San Fernando CD, ese que firmó allá por el mes de marzo. La última comparecencia de Louis Kinziger dejó en el aire la posibilidad, pero en la rueda de prensa que ofreció el martes 7 de junio, el presidente y el director deportivo David Vizcaíno dejaron a las claras que el técnico asturiano será el capitán del barco y que existe plena confianza en su persona.

Fue el Biabiany, en el acto de anuncio de su renovación, el que no se cortó a la hora de enjuiciar la continuidad de Nacho Castro y señaló que “el hecho de que el ‘mister’ continúe ha sido, igualmente, determinante. Nacho Castro es un gran entrenador, que me recuerda al que me entrenó por primera vez en la Serie A italiana con el Inter de Milán, y si es bueno de entrenador, como persona es espectacular y nos une una grandiosa relación”, sentenciaba el goleador isleño.

Por su parte, David Vizcaíno indicaba sobre el hecho que “Nacho Castro continuará, porque nunca ha estado fuera del proyecto y porque es el hombre ideal para llevar para adelante este proyecto. Habrá cambios, de eso no cabe duda, y se irán muchos jugadores y vendrán otros, pero creo que tanto Biabiany, como Nacho Castro, son una parte importante de lo que haremos la temporada venidera”.

La tercera persona que se unía a estar alegre por la continuidad del entrenador era el presidente que señalaba que “ya comenté que solamente teníamos que sentarnos unos minutos para saber sus inquietudes, sus ganas, su proyecto, que está unido de manera bilateral al del San Fernando. Nosotros apostamos por Nacho a principios de la temporada pasada y lo renovamos dos años y eso solamente hace unir más la confianza que tenemos en su persona”, afirmaba.

Por lo tanto, las dos bases principales de un proyecto de futuro tienen contrato en vigor hasta el próximo año 24, tiempo suficiente para dar por sentada las bases de una progresión que puede hacer del San Fernando un equipo en continuo crecimiento.