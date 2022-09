El San Fernando cosecha ante el Racing de Ferrol la primera derrota de la temporada (0-1)

Llegó la primera. Y llegó de la forma más dolorosa. Llegó cuando no se esperaba, cuando no se había hecho méritos para caer, cuando se tuvo la iniciativa y el control del partido. Eso sí, sin profundidad. Pero cuando el rival no fue del todo superior a ti. Llegó de forma cruel, porque la derrota llegó en el único fallo grave que se tuvo en un partido de guerrilleros, de lucha, de entrega, de fajarse en el fango y en el que no se tuvo recompensa.

El San Fernando cosechó la primera derrota de la temporada ante un equipo gallego que supo en todo momento aguantar las acometidas de un equipo que dominó gran parte del choque, que tuvo el control, pero que le falto remate, ocasiones de gol y, sobre todo, fortuna en los metros finales.

Desde el principio se pudo ver que el encuentro sería de lo más físico posible, con un contrario que no daba un balón por perdido, que iba al choque con rotundidad y que tenía mucho peligro cuando merodeaba el área rival. La primera del partido la tuvo Carlos Vicente, que le venció en el esfuerzo a Luis Ruiz para intentar plantarse en solitario ante Falcón. El cancerbero del equipo isleño estuvo más listo y desbarató la jugada. Corría el minuto 8 de juego y en el 9' llegó la respuesta del San Fernando en un centro de Biabiany cuyo rebote le sirvió a Rubén del Campo para rematar de cabeza desviado.

Nacho Castro (Entrenador del San Fernando CD) "El partido ha sido de 0-0, pero un error absurdo nos ha condenado"

La mejor del equipo de Nacho Castro llegó en el 23', en una jugada de tiralíneas que llegó a la banda izquierda y que terminó con un centro bajo de Luis Ruiz que remató con fuerza Bicho pero algo desviado. Por aquellos entonces parecía que el San Fernando estaba cómodo con el balón y el Racing estaba, si cabe, todavía más cómodo en tareas defensivas para buscar la contra.

Con este panorama finalizó la primera mitad que dio paso a un segundo acto donde los isleños buscaron con ganas resolver el envite. Pero llegó el jarro de agua fría, la norma de sacar el balón controlado desde atrás jugó la peor de las pasadas a los isleños. Falcón no se entendió con Caballero en un pase frontal y el balón lo robó Heber Pena que, de bonita vaselina, ponía el nudo en las gargantas de los isleños. Era el cero a uno.

Tocó entonces zafarrancho de combate. Todos a una como Fuenteovejuna y asedio al rival en busca de la igualada. Lo que ocurría es que las jugadas, una y otra vez, se disipaban en la frontal del área. El equipo de Ferrol no dejaba resquicio alguno y era un quiero y no puedo constante. La más clara la tuvo Rodrigo en el 75’. En una de las cientos de jugadas que intentó inventar Gabri Martínez desde su entrada en el campo, el balón llegó en el segundo palo al delantero isleño cuyo remate, con márchamos de gol, dio en el cuerpo de Marcelo.

Sin embargo, los foráneos sí contaron con varias ocasiones de ampliar su ventaja. En el 87’, en la falta que significaba que los isleños se quedaban con diez jugadores lo que restaba de partido por la expulsión de Farrando, Falcón interceptó un maravilloso disparo de Jaume. Y en el 89’ Falcón evitó de nuevo el segundo gol gallego atajando un disparo de Juanlu abajo.

Con la impotencia finalizaba un partido donde se había puesto el alma para igualarlo pero que demostró dos cosas. Una, que el orden defensivo es vital en esta categoría. Y otra, que cualquier error se paga con creces.