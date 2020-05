Esperanza de cara al futuro del fútbol portuense

Poco a poco, todas las dudas que ha dejado el Covid-19 parecen que se van diluyendo. Aunque para el fútbol regional aún no hay nada decidido oficialmente, los equipos parecen ver todo con más optimismo al advertir algo de luz al final del túnel. El jefe de prensa del Racing Club Portuense, Rafael Parodi, ofrece su opinión más sincera frente a toda la situación que ha dejado el famoso virus que ha paralizado el mundo.

Aunque la Federación Andaluza a día de hoy no ha dado a conocer su decisión, hay fundados rumores sobre lo que podrá ocurrir con el final de liga y todo apunta a que la campaña actual se dará por finalizada, quedando las plazas distribuidas como estaban antes del parón y eliminando los descensos, información que ya se había pasado a los clubes las anteriores semanas.

El Racing Club Portuense hace hincapié en su objetivo: "No hay que perder de vista que nuestra ilusión cada año es lograr el ascenso, así que la preferencia sería continuar la competición". Si bien es cierto que, tal como apunta Rafael Parodi, el cierre del estadio al público "causaría un grave perjuicio económico al no contar con los ingresos de la taquilla y derivados, por lo que lo ideal sería permitir abrir nuestro campo al público con las medidas de distanciamiento necesarias. No hay que olvidar que los fondos podrían abrirse sin problema para tal fin".

"Los ingresos se han paralizado por completo, pero sin embargo los gastos siguen llegando mes a mes"

El parón provocado por el coronavirus ha afectado a todos los equipos. Ya no solo por la pérdida del estado de forma de los jugadores sino también por los temas económicos. "Los ingresos se han paralizado por completo, pero sin embargo los gastos siguen llegando mes a mes, facturas, mantenimiento del estadio, etcétera", apunta el jefe de prensa del club portuense.

Por otro lado, para evitar el distanciamiento de la entidad, que también puede dar lugar a problemas por el largo periodo de tiempo sin tener contacto, el club rojiblanco ha mantenido por parte de la junta directiva varios encuentros de forma virtual. "Así no paralizamos por completo la actividad como organización, pero con todo en el aire es muy difícil tomar decisiones en firme de cara al futuro", apunta Parodi.

Además, durante este tiempo sin actividad deportiva el Racing no ha tenido ningún tipo de mantenimiento en el José del Cuvillo. "Estaba prohibido salir de casa salvo para lo imprescindible, por lo que decidimos no obligar a nadie a salir de casa para trabajar en el estadio, ya que todo el personal es voluntario", asegura el jefe de prensa. No obstante, confían en que, con la desescalada, se puedan retomar las acciones para poner a punto el Cuvillo. Igualmente, la situación ha afectado a la planificación de la próxima temporada. No obstante, Parodi asegura que "Jesús Sánchez, el responsable del aérea deportiva del club, está trabajando muy duro para elaborar un plan que nos ayude a conseguir los objetivos con los escasos recursos que contamos".

Donde sí está destacando el Racing Club Portuense a pesar de la situación actual es en la Liga VFO (Virtual Football Organization), donde actualmente están clasificados en primera posición en la categoría regional, que es por donde empiezan todos los equipos. "Tenemos un grupo de jugadores de distintos puntos de España y todo es completamente voluntario. No tiene ningún coste para el club ni tampoco genera ingresos, pero la labor de difusión de los valores del Racing Club Portuense que realizan en las redes para nosotros es importantísima, y de ahí nuestro apoyo. Es de enorme valor estar ahí porque es un gran escaparate para el Racing y deseamos que el grupo continúe creciendo, quién sabe hasta dónde se puede llegar", cuenta el responsable de prensa del equipo rojiblanco.

"Si fuéramos capaces de acercarnos, sacaríamos algo positivo de esta crisis y quizá podríamos trabajar en común"

Finalmente, da su opinión acerca de cómo cree que el estado de alarma provocado por el coronavirus va a afectar al fútbol portuense: "Pienso que va a afectar negativamente a todos los que competimos en los tres niveles de la categoría regional". Parodi se refiere tanto a nivel de ritmo de competición como a la parte económica: "A nosotros nos afectará por no poder mantener abierto el estadio, otros no ingresarán cuotas de cantera, que es la única entrada de dinero del club, etcétera".

Y, por otro lado, e intentando buscar la parte positiva, el jefe de prensa del Racing hace toda una declaración de intenciones: "Personalmente creo que se abre una bonita oportunidad de comenzar a acercar posturas entre los tres clubes con equipo sénior de nuestra ciudad y empezar a darle más importancia a lo que nos une que a lo que nos separa. Si fuéramos capaces de eso, sacaríamos algo muy positivo de esta crisis y quizá podamos trabajar en común para devolver a El Puerto a la categoría que se merece, sin olvidar la historia y la trayectoria futbolística de la ciudad ni la importancia y significado de los símbolos que representan al Racing Club Portuense".