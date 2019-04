Encuentro ‘trampa’ en El Rosal

El Cádiz B recibe este domingo por la tarde en el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal, el Ramón Blanco, a un Cabecense en teoría inferior pero que viaja con la obligación de sumar y eso le convierte en un adversario peligroso.

El filial amarillo vuelve a comparecer ante su afición con la vitola de favorito a tenor de los números de los contendientes. Los jóvenes gaditanos parecen haber encontrado de nuevo una buena dinámica de resultados, sobre todo por la contundente victoria conseguida el pasado fin de semana en el Antonio Barbadillo frente al Arcos (0-5). Sin embargo, los excesos de confianza suelen pagarse muy caros en esta categoría y el rival invita a ello, por lo que Juanma Pavón ha insistido los últimos días en la necesidad de mantener la máxima concentración.

En este sentido, el entrenador cadista hace hincapié en la necesidad con la que se desplaza el conjunto sevillano, que continúa agarrado al clavo de la lucha por la permanencia, apurando sus opciones ya sin nada que perder.

El técnico sabe lo que dice y más teniendo en cuenta que no podrá disponer de todos sus efectivos. Así, en esta ocasión causan baja por sanción dos fijos en el once como son Sergio y Braganza. Además, tampoco podrá disponer de Cubero por los problemas físicos del futbolista. Y por si no fuera suficiente, hasta horas antes del encuentro deberá aguardar a la convocatoria del primer equipo por si Álvaro Cervera decide citar a algún canterano, como podría ocurrir con Saturday.

El preparador de los amarillos recuerda que “el Cabecense nunca ha arrojado la toalla a pesar de estar en zona de descenso. Si miramos sus últimos números vemos que han ganado en Espiel y que han empatado en casa con el Xerez”. Pavón tiene claro que se trata de jugadores que “conocen bien la categoría, de hecho muchos de ellos llevan tiempo jugando en Tercera”. Por todo ello, advierte que “seguro que será un partido difícil”, se atreve incluso a denominarlo como “un encuentro trampa porque el futbolista mira la clasificación y eso no me gusta. Tenemos que competir el máximo desde el principio hasta el final”.