Edu Gálvez, entrenador del Recreativo Portuense: "Tengo confianza para revertir la situación"

El Recreativo Portuense anunció el pasado lunes la llegada de Edu Gálvez como nuevo entrenador del equipo senior tras la marcha de David Chorro ante la complicada situación del equipo.

El equipo marcha como 15º clasificado (penúltimo) en la Primera Andaluza Senior de Cádiz y solo ha conseguido una victoria en seis jornadas disputadas. Este premio llegó este último fin de semana y antes de que Gálvez se ponga manos a la obra con el equipo.

Edu comenzó a entrenar con 16 años en la Divina Pastora Sanluqueña entrenando en la cantera y haciéndose cargo del equipo senior en la mitad de la temporada 18/19 hasta la 20/21. También estuvo en el At. Sanluqueño juvenil de División de Honor y en su senior B como segundo entrenador del Rota.

Actualmente dirigía al equipo de la Juventud Sanluqueña quedando muy bien clasificado la temporada pasada haciendo debutar a la totalidad del equipo cadete con el senior. El técnico ha hablado con Diario de Cádiz para valorar el inicio de nueva andadura en el banquillo portuense.

Pregunta: ¿Cómo fueron las conversaciones para que usted se hiciese cargo del equipo?

Respuesta: Las conversaciones con Paco López, actual secretario técnico fueron sencillas. Se me explico la situación del grupo y la dimisión irrevocable del anterior entrenador y se me ofreció el puesto por conocer la casa (estuve entrenando en categoría cadete donde se logró un importante ascenso de categoría) y una vez pasado eso buscaban un técnico joven, que conociera la casa y que hubiera vivido alguna situación así.

P: ¿Hubo facilidades por parte de su anterior club?

R: Una vez cerrado verbalmente con el Recreativo Portuense, me reuní con la directiva de la Juventud Sanluqueña donde todo fueron facilidades por parte del presidente Joaquín Díaz y del vicepresidente Moi Cantero. Se me comentó que ellos se alegraban por mí. En este año y poco que he estado allí me echarán de menos, al igual que yo a ellos ya que más que un club es una familia, cosa que siempre busco en mis proyectos. Hacer del grupo una familia.

P: ¿Qué le ha prometido la directiva para enmarcarse en este reto?

R: Prometer por ambas partes solo trabajo, dedicación, ambición por sacar al equipo de esta situación. En estas categorías tan humildes la mejor promesa del club es la que se me comentó, que van a estar apoyando cada decisión que se tome y apoyando al equipo semana tras semana.

P: ¿Habrá nuevos fichajes tras su llegada?¿Y salidas?

R: Altas siempre que sean para mejorar el grupo siempre son bienvenidas. La verdad que el grupo lo conozco ya que me gusta mucho ver futbol, veo muchos partidos y esta plantilla la veo competitiva. Quizás con lesiones de larga duración como la del capitán Kike y alguna baja que hubo en las últimas semanas, habrá que reforzar algo. Pero no es prioritario ahora mismo. Tenemos una buena plantilla.

P: ¿Se ve capaz de darle la vuelta a la situación del equipo?

R: Si no me viera capaz de revertir esta situación no hubiese aceptado esta nueva aventura. Obviamente, los entrenadores no tenemos una varita mágica pero tengo total confianza tanto en el equipo como en mi cuerpo técnico, el cual mantengo el bloque que ya estaba. Incorporo a Iván que ya fue mi ayudante en mi anterior etapa y estas últimas campañas ha estado como preparador físico en el Cádiz Feminas.

P: El equipo ha encajado 18 goles en 6 partidos, ¿cómo pueden hacer frente a esta sangría defensiva?

R: Bueno pues como siempre suelo comentar al inicio de las pretemporadas a mis equipos y haciendo referencia al dicho popular, "las casas se empiezan a construir con unos buenos cimientos nunca por el techo" y en ello nos basaremos. El aspecto de defensa organizada y de las transacciones ataque-defensas. El equipo debe estar junto. Obviamente sin renunciar nunca al ataque pero lo principal ahora mismo es el concepto defensivo, el primer defensor sin balón son los delanteros.

P: Tras el mal inicio, ¿qué objetivo se pone para esta temporada?

R: Ha sido un mal inicio por resultados pero no así por juego ya que el equipo jugaba muy bien. Los pequeños detalles han echo que estén ahí abajo. El objetivo es ir partido a partido, siempre he tratado las competiciones así, pero obviamente lo primero será lograr esos puntos necesarios para lograr la permanencia. Cuanto antes se logren antes podemos ir marcándonos diferentes objetivos a lo largo de la temporada.

P: Con poco tiempo para preparar el partido ante la Roteña, ¿se verán cambios significativos en el encuentro o no tocará muchas cosas?

R: Cambios habrá este domingo. Iremos tratando durante toda la semana nuestra primera idea de juego.P: ¿Ha hablado con el anterior técnico para que le hable un poco del equipo para estos primeros días?

R: Sí que he hablado con el anterior cuerpo técnico, como ya comenté conozco a David y me ha detallado más sobre las características de la plantilla.

P: ¿Qué sistema empleará usted en el equipo?¿Tiene alguno favorito?

R: Sistema suelo usar varios ya que me gusta que el equipo sea rico tácticamente. Durante un mismo partido puedo usar diferentes, dependiendo lo que exija el encuentro. Como favorito me gusta mucho el 4-1-4-1 pero ya te digo suelo trabajar muchas variantes y diferentes sistemas, desde el 4-2-3-1, 3-5-2 , 4-4-2 .....

P:¿Por qué se caracterizan sus equipos? ¿Cuál será su seña de identidad?

R: Mis equipos se suelen caracterizar por esa riqueza táctica y, cuando se puede, el buen trato de balón y como me suelen decir un reflejo del entrenador en el verde, (soy muy intenso en los partidos y esa intensidad la suelo reflejar en ellos). Mi seña de identidad siempre será la humildad, trabajo y más trabajo.