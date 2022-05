Derrota injusta del Chiclana CF en el feudo del Bollullos (1-0)

Al Chiclana CF le costará pasar página a lo sucedido este domingo en Bollullos Par del Condado, ya que el 1-0 final no hace justicia al buen encuentro del conjunto gaditano. No se acomplejó ante uno de los grandes de esta temporada y de no ser por las intervenciones del portero Adolfo, en la mochila chiclanera se hubiera asegurado alguno de los puntos en juego.

El Bollullos lleva buena parte de la campaña coqueteando con los puestos de la zona alta de la clasificación, con unos registros propios de ascenso de no ser por el fuerte ritmo impuesto por el Coria y el Ayamonte. Pero el Chiclana CF, sabedor de esa circunstancia, no se amilanó en suelo onubense y planteó un duelo para llevarse el premio al completo.

La principal novedad de los chiclaneros estuvo en la titularidad de Dani Guerrero, un viejo conocido que refuerza al equipo una vez que se ha desvinculado del Cabecense. El atacante, un jugador a tener en cuenta por su calidad y definición, tendrá mucho que decir en el objetivo final de la temporada.

El conjunto de José María Suazo no sólo aguantó con empaque y personalidad al Bollullos en el primer tiempo, sino que pudo golpear primera en uno de sus acercamientos al área local. Fuertes de mente, cuerpo y alma, la afición del conjunto blanquiazul se percató pronto que las prestaciones del adversario tienen poco que ver con su clasificación; es decir, hay más equipo de lo que dice la tabla.

El tanto a las puertas del descanso fue tan injusto como inesperado, con el añadido de golpear en un momento en el que todo el bloque chiclanero abogaba por un descanso con las tablas en el marcador. Pero Manu Torres acertó con la portería de Álex Navas con un tanto que, a la postre, iba a resultar definitivo.

José María Suazo indicó a sus pupilos las directrices para equilibrar todo en Bollullos Par del Condado, lo que estuvo acompañado por los habituales cambios para refrescar el once en el tramo decisivo del segundo periodo. Pero surgió la figura de Adolfo, un portero que llegaba a todas y que está siendo en los partidos que viene jugando una pieza clave para que su equipo sea uno de los menos goleados. No hubo forma por parte del Chiclana CF, que sigue fuera de la zona de descenso pero más cerca de nuevo del peligro a la espera de recibir la próxima jornada al Montilla.