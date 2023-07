Déborah Fernández dice adiós al Virgili Cádiz

Carta de despedida de la entrenadora

Déborah Fernández ha querido expresar personalmente su despedida en la siguiente carta:



"Después de una temporada inolvidable llegó la hora de decir adiós. La incompatibilidad entre vida deportiva y vida familiar hacen que tenga que dar un paso al lado, pero me voy con la satisfacción de haber cumplido el objetivo del ascenso y dejar al CD Virgili Cádiz en el lugar que se merece.



Aunque realmente no considero que ese haya sido el mayor triunfo esta temporada. Para mí lo mejor es el magnífico grupo humano que hemos conseguido entre todos, hecho que ha favorecido la buena dinámica de trabajo desarrollada en los entrenamientos y, probablemente, los buenos resultados conseguidos en cada partido.



Por todo ello, quiero agradecer en primer lugar a la directiva del CD Virgili Cádiz su buen trato, esfuerzo y dedicación por seguir haciendo de este club un referente, y poder así dar la oportunidad a entrenadores, jugadores, etc. de jugar al futsal. Sé que requiere mucho esfuerzo pero os animo a seguir trabajando para lograr cotas mayores.



Por otro lado a los jugadores, que desde el primer día de entrenamiento me han hecho las cosas muy fáciles. Gracias por vuestra actitud, por las risas, por los momentos malos que hemos superado y por los buenos también.



A los miembros del cuerpo técnico decirles que sin ellos no soy nadie, habéis hecho un trabajo magnífico, pero quiero destacar vuestra actitud y predisposición. Imposible haber hecho realidad todo esto sin vosotros.



Mención especial para Álex del Amor, que tan fuerte apostó por mí y con el que he podido realizar un tándem de trabajo increíblemente bonito. Tu sinceridad y cómo afrontas los buenos y malos momentos han sido claves esta temporada.



No me quiero olvidar de nuestra magnífica afición, esa que nos ha llevado en volandas y la que nos hacía resurgir en los momentos difíciles. Lo sois todo en este deporte.



Y ya por último mi familia, a mis hijos Luca y Luna que son los grandes sufridores. A mi fiel compañero de viaje, Juan Carlos, que me apoya en todo lo que hago. Y al mejor aficionado y analista de este deporte, mi padre, que cada sábado se plantaba su camiseta del Virgili para acudir a su cita deportiva y animar al equipo de su hija. Gracias papá".