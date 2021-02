David Will reina en Montenmedio

Grégory Bodo, jefe de pista francés, ha sido el encargado de diseñar el recorrido de la prueba más importante del primer CSI4* en esta edición del Sunshine Tour con altura a 1.50m, en la Dehesa de Montenmedio. Un gran número de binomios han terminado sin falta sus recorridos, pero el jinete alemán David Will se ha impuesto de nuevo, y por segunda semana consecutiva, adueñándose de la prueba destacada del jueves y lo ha vuelto ha hacer con su caballo Forest Gump 29, quien ha demostrado ser tremendamente rápido en la pista de hierba David Broome.

Por detrás terminaba el irlandés Michael G Duffy. “Creo que he tenido ventaja frente al resto de jinetes porque mi yegua tiene un galope muy rápido. No tiene el tranco más grande del mundo, pero muy es muy rápida. Es una yegua con mucha clase, una de las favoritas en la finca, siempre da lo mejor de si y hoy lo ha vuelto a hacer”.

Según Duffy, “el recorrido ha estado muy bien. Creo que el jefe de pista ha hecho un buen trabajo para ser la primera prueba grande de la semana. Estaba suficientemente grande pero muy justa para los caballos y con muy buenas distancias para los caballos jóvenes que saltaban pruebas grandes por primera vez”. Precisamente su yegua My Way B&V, propiedad de Ashford Farm era la primera vez que competía en una prueba de 1.50m “no podía haber tenido un estreno mejor. Me siento muy agradecido de que Enda Carroll me apoye y permita montar esta yegua tan talentosa”.

El irlandés vuelve este año a formar parte del equipo Madrid in Motion en la Champions Global League por lo que ha traído a sus mejores caballos con la intención de prepararlos de cara a una intensa temporada. “A Chappo Chey lo voy a saltar pequeño durante el Circuito simplemente para que se mantenga en forma de cara a la GCL pero sin cansarlo demasiado. Lapuccino 2 hará los Grandes Premios. Además, he traído caballos jóvenes de mi propietario Karl Hanley para ir poniendo en competición. Este es el mejor sitio de Europa, sin duda, para hacerlo”. El tercer lugar ha sido para el jinete turco Derin Demirsoy y Dadjak ter Puttenen.

Entre los jinetes españoles ha llegado pisando fuerte Mariano Martínez Bastida, nueva incorporación esta semana, quien ha estrenado su marcador con doble victoria en las pruebas de 1.35 BT y 1.40 MT. Hybalia es la yegua con la que he ganado la prueba del Big Tour la tengo desde los 5 años. Es una yegua muy competitiva en pruebas de 1.35m y 1.40m. El año pasado ya ganó muchísimas pruebas en competiciones internacionales. En 1.40m he batido con Quicksilver, ya le conocéis, ¡siempre gana!” Entre sus intenciones los próximos días están “empezar más despacio con los caballos de pruebas grandes y ya la semana que viene saltarles alguna prueba importante. Este fin de semana trataré de hacer alguna prueba ranking con Quicksilver”.

El francés Olivier Perreu y CL Events Dolce Deceuninck han encabezado la prueba de 1.45m del Big Tour, prueba con pocos ceros. Le han seguido el alemán Gerrit Nieberg y Chactus y el líder del Gran Premio Horseware Jérôme Guery montando a Tango.

Gerrit también ha tenido un buen papel en la prueba grande del Medium Tour a 1.45m donde vencía con Baynounah FBH al español Álvaro González de Zárate y Aragon la Garette Z.

La semana que viene los caballos jóvenes tendrán que vérselas en la final del miércoles 24 de febrero. De momento Kim Emmen y sus dos destacados Astrid’s Lad y Lady Angeles han vuelto a liderar su prueba, mientras que el italiano Clio Boni, discreto, va consiguiendo magníficos resultados con Lógica y Japonica Di La’ San Biorgio en los siete años.